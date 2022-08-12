Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor

12.08.2022 14:01
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 63'üncü gününde sürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 63'üncü gününde sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'e ulaşmak için dalgıç polisler şelale mevkisinde dalış gerçekleştiriyor.

Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Siirt'ten UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının görev aldığı aramalar, Müküs Köprüsü'nden Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkisi güzergahına kadar devam ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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Siirt'te suyun yönü değiştirilerek kayıp hemşireyi arama çalışmaları sürdürülüyor Siirt'te suyun yönü değiştirilerek kayıp hemşireyi arama çalışmaları sürdürülüyor Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 60 gündür sürüyor Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 60 gündür sürüyor
Kaynak: AA

Pervari, Siirt, Güneş, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor - Son Dakika
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