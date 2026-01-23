Siirt'te 171 Köy Yolu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Siirt'te 171 Köy Yolu Açıldı

23.01.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan 282 köy yolundan 171'ine ulaşıma yeniden açıldı.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 282 köyden 171'ine yeniden ulaşım sağlandı.

Siirt İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kardan kapanan yerleşim yerlerine yeniden ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda il ve ilçelerde 282 kapalı köy yolundan 171'i ulaşıma açıldı.

Merkezde 8, Pervari'de 20, Şirvan'da 25, Tillo'da 4, Baykan'da 19, Eruh'ta 25 ve Kurtalan'da 10 köy yolunda yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te 171 Köy Yolu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Gece yarısı korkutan yangın Çok sayıda işyeri zarar gördü Gece yarısı korkutan yangın! Çok sayıda işyeri zarar gördü
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getirdi Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getirdi
TBMM’den geçti En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu TBMM'den geçti! En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin: Arktik’in keşfini her halükarda sürdüreceğiz
Putin: Arktik'in keşfini her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
20:10
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 22:06:35. #7.11#
SON DAKİKA: Siirt'te 171 Köy Yolu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.