Son Dakika Haberleri: Siirt'te 25. Acil Tıp Sempozyumu düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'te 25. Acil Tıp Sempozyumu düzenlendi

1 saat önce

Siirt'te Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 25. Acil Tıp Sempozyumu düzenlendi.

Siirt'te 25. Acil Tıp Sempozyumu düzenlendi, System.String[]

Siirt'te Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 25. Acil Tıp Sempozyumu düzenlendi.


TÜRGEV Emine Erdoğan konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde akademisyen, ATUDER yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan ATUDER Başkanı Dr. Başar Cander, hastanelerin acil servislerinde görev yapan sağlık çalışanlarının en fedakar üyeleri olduğunu, Türkiye'de acil servis anlayışının halk tarafından yeterince anlaşılamadığını belirtti. Cander, "Acil tıp çalışanları sağlık ordusunun özel birlikleri gibi her zaman en önde ve çok zor şartlar altında görev yapıyor. Fakat onların isimlerini kimse bilmez. Zaman zaman şiddete de maruz kalabiliyor. Bunların sorunları ve çözüm noktalarını ayrıntılı olarak irdeleyeceğiz. 5 bilimsel dergi ve başarılı üst düzey ekiple katıldıklarını konferans ve sempozyumda acil tıp ile ilgili tüm sorunlara parmak basıyoruz. Aynı zamanda ülkeyi de en iyi bir şekilde temsil ediyoruz" dedi


İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür de Siirt'in sağlık sistemi hakkında bilgi vererek, son 15 yılda ülkenin sosyo-ekonomik düzeyinin yükselmesi ile tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sistemlerinde de yeterince yatırımlardan faydalandıklarını belirtti. Dr. Ömür, "Son 10 yılda ilimizde verilen acil sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığının araç ve personel desteğiyle Türkiye standartlarında hizmet verilmektedir. İlimizde Ambulans Servis Başhekimliğine bağlı 19 istasyonda toplam 47 ambulans, 15 doktor, 72 ATT, 53 paramedik ve 44 şoförle hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın son yıllarda özel uçak ambulans, ambulans helikopter hizmetinin tüm vatandaşlara sunulmasını sağlıyoruz. Tıp fakültesiyle birlikte ilimizde ve bölgemizde sağlık hizmetlerinin kalitesi daha da yükselecektir" şeklinde konuştu.


Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca da 6 ay önce bin 500 kişinin katılımıyla tıp zirvesi düzenlediklerini, bugün gerçekleştirilen sempozyumun da bir tıp zirvesi niteliği taşıdığını dile getirdi. Prof. Dr. Arıca, "2018'de 24 öğretim üyesi ilanına çıkık. Atama sürecinde 7 öğretim üyemiz görev başladı. 15 öğretim üyesi alımı için hazır durumdayız. Ortalama 40 öğretim üyesiyle başlangıç yapmayı düşünüyoruz. Yakın zamanda 450 yataklı hastanemiz, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne dönüşecek. Ek olarak 400 yatak ilavesiyle toplam 850 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak" diye konuştu.


Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi. - SİİRT

Siirt Üniversitesi, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seyir halindeki yolcu uçağının motor kapağı açıldı! O anlar kameraya yansıdı
Erdoğan'dan İstanbul depremi yorumu: Deprem değil bina öldürür gerçeği yüzümüze şamar gibi inmiştir Son Dakika: İstanbul Valiliği, duvarları çatlayan Çapa Diş Hekimliği binasını boşalttı Son dakika: Erdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı anda CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 16:15:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te 25. Acil Tıp Sempozyumu düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]