Siirt'te 25. Acil Tıp Sempozyumu düzenlendi

Siirt'te Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 25. Acil Tıp Sempozyumu düzenlendi.



TÜRGEV Emine Erdoğan konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde akademisyen, ATUDER yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan ATUDER Başkanı Dr. Başar Cander, hastanelerin acil servislerinde görev yapan sağlık çalışanlarının en fedakar üyeleri olduğunu, Türkiye'de acil servis anlayışının halk tarafından yeterince anlaşılamadığını belirtti. Cander, "Acil tıp çalışanları sağlık ordusunun özel birlikleri gibi her zaman en önde ve çok zor şartlar altında görev yapıyor. Fakat onların isimlerini kimse bilmez. Zaman zaman şiddete de maruz kalabiliyor. Bunların sorunları ve çözüm noktalarını ayrıntılı olarak irdeleyeceğiz. 5 bilimsel dergi ve başarılı üst düzey ekiple katıldıklarını konferans ve sempozyumda acil tıp ile ilgili tüm sorunlara parmak basıyoruz. Aynı zamanda ülkeyi de en iyi bir şekilde temsil ediyoruz" dedi



İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür de Siirt'in sağlık sistemi hakkında bilgi vererek, son 15 yılda ülkenin sosyo-ekonomik düzeyinin yükselmesi ile tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sistemlerinde de yeterince yatırımlardan faydalandıklarını belirtti. Dr. Ömür, "Son 10 yılda ilimizde verilen acil sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığının araç ve personel desteğiyle Türkiye standartlarında hizmet verilmektedir. İlimizde Ambulans Servis Başhekimliğine bağlı 19 istasyonda toplam 47 ambulans, 15 doktor, 72 ATT, 53 paramedik ve 44 şoförle hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın son yıllarda özel uçak ambulans, ambulans helikopter hizmetinin tüm vatandaşlara sunulmasını sağlıyoruz. Tıp fakültesiyle birlikte ilimizde ve bölgemizde sağlık hizmetlerinin kalitesi daha da yükselecektir" şeklinde konuştu.



Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca da 6 ay önce bin 500 kişinin katılımıyla tıp zirvesi düzenlediklerini, bugün gerçekleştirilen sempozyumun da bir tıp zirvesi niteliği taşıdığını dile getirdi. Prof. Dr. Arıca, "2018'de 24 öğretim üyesi ilanına çıkık. Atama sürecinde 7 öğretim üyemiz görev başladı. 15 öğretim üyesi alımı için hazır durumdayız. Ortalama 40 öğretim üyesiyle başlangıç yapmayı düşünüyoruz. Yakın zamanda 450 yataklı hastanemiz, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne dönüşecek. Ek olarak 400 yatak ilavesiyle toplam 850 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak" diye konuştu.



Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi. - SİİRT