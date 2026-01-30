SİİRT'in Pervari ilçesinde düşen çığ nedeniyle kapana köy yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Pervari ilçesine bağlı Gözlükuyu ile Karşıyaka köylerini birbirine bağlayan yola, gece saatlerine çığ düştü. İhbarla bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolda çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Çığ Yolu Kapatmıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?