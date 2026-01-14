Şık Makas İşçileri 100. Günlerini Kutladı

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(TOKAT) - Tokat'ta Şık Makas işçileri, devam eden direnişlerinin 100. gününde fabrika önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Direniş çadırında gerçekleştirilen açıklamada, mücadele sürecinde yaşanan baskılara rağmen direnişin sürdüğü vurgulandı.

İşçiler adına açıklamayı yapan işçi temsilcisi Buse Kara, direniş boyunca çeşitli engellerle karşılaştıklarını belirterek, "Ne baskılar ne iftiralar ne de olumsuz hava koşulları bizi yıldırabildi. Kazanacağımızdan eminiz" dedi.

Kara, valilik tarafından getirilen eylem yasağının idare mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunduğunu anlatarak, söz konusu yasağın direnişi bastırmaya yönelik olduğunu ifade etti. Kara, "Bu karar, işçilerin mücadelesini engellemek amacıyla atınan adımların hukuka aykırı olduğunu açıkça ortaya koymuştur" diye konuştu.

Olumsuz hava koşullarına rağmen direnişin sürdüğünü belirten Kara, fırtına nedeniyle yıkılan çadırın işçilerin dayanışmasıyla yeniden kurulduğunu söyledi. Kara, "Pes etmedik, birlikte yeniden ayağa kalktık ve mücadelemizi sürdürdük. Bugün geldiğimiz nokta, yalnızca Şık Makas işçilerinin değil, örgütlenerek ve direnerek hak arayan tüm emekçilerin kazanımıdır" dedi.

Tokat'ta daha önce Sigara Fabrikası direnişi dışında benzer bir mücadelenin yaşanmadığını anlatan Kara, BİRTEK-SEN öncülüğünde yürütülen direnişin ülke geneline etki yarattığını ifade etti.

İran'da hayat pahalılığına, düşük ücretlere ve baskılara karşı 17 gündür direnen emekçilere de selam gönderdiklerini bildiren Kara, "İranlı emekçilerin sesini duyuyor ve mücadelelerini destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Kara ayrıca KESK'in bugün yurt çapında yapacağı eyleme katılım çağrısı yaptı.

Basın açıklamasının ardından direnişin 100. günü dolayısıyla pasta kesildi.