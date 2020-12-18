Sili: "Syedra Antik Kenti ziyaretçi akınına uğrayacak potansiyelde" - Son Dakika

Sili: "Syedra Antik Kenti ziyaretçi akınına uğrayacak potansiyelde"

18.12.2020 13:32
Sili:

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Syedra Antik Kenti'nde incelemelerde bulunarak, buranın Alanya Kalesi gibi ziyaretçi akınına uğrayacak potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Syedra Antik Kenti'nde incelemelerde bulunarak, buranın Alanya Kalesi gibi ziyaretçi akınına uğrayacak potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya'nın önemli arkeolojik ve kültürel değerlerinden biri olan ilçenin 20 kilometre doğusundaki Seki Mahallesi'nde bulunan Syedra Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu'dan eserlerin yer aldığı Syedra Antik Kenti'nin kazı çalışmalarını yürüten Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer'i ziyaret ederek bilgi aldı.

"Kültür truzimine katkı sağlayacak"

Kilikya bölgesinin en önemli kentlerinden Syedra Antik Kenti'nin ziyaretçi sayısının 2020 yılında 20 bin rakamına ulaşmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen ALTİD Başkanı Sili, "Kazı Başkanımız Dr.Ertuğ Ergürer'in geniş perspektifli bakış açısıyla çalışmaların hızlandığını görmek oldukça memnuniyet verici. Ürün çeşitlendirmesi kapsamında kültür turizmine büyük kaynak olacak bu kazı çalışmaları önümüzdeki yıllarda Alanya turizmine, ülke ve bölge kalkınmasına önemli katkı sağlayacak. Syedra Antik Kenti, Alanya Kalesi gibi ziyaretçi akınına uğrayacak potansiyele sahip" dedi.

Sili'den destekçilere teşekkür

Deniz, kum, güneş ve spor turizmiyle ön plana çıkan Alanya'nın kültür turizmiyle anılan şehirler arasında da yerini alacağını söyleyen Sili, "Çalışmalara destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Koç Vakfı ve bu konuda hassas davranarak maddi ve manevi desteklerini sürdüren otelcilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Sili: Syedra Antik Kenti ziyaretçi akınına uğrayacak potansiyelde
Sili: Syedra Antik Kenti ziyaretçi akınına uğrayacak potansiyelde
Sili: Syedra Antik Kenti ziyaretçi akınına uğrayacak potansiyelde
Sili: Syedra Antik Kenti ziyaretçi akınına uğrayacak potansiyelde

Syedra Antik Kenti, Burhan Sili, Turizm, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sili: 'Syedra Antik Kenti ziyaretçi akınına uğrayacak potansiyelde' - Son Dakika


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