Silivri Belediyesi'nden Sivrice'ye yardım eli - Son Dakika

Silivri Belediyesi, Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem nedeniyle bölgede yaşayan depremzedelere ulaştırılmak üzere bir TIR dolusu yardım gönderdi. Gıda, giyecek, battaniye gibi birçok ihtiyaç malzemesinin bulunduğu TIR, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın taziye ve destek mesajını içeren mektup ile bilirlikte yola çıktı.

Elazığ Sivrice merkezli meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde mağdur olan vatandaşlar için Silivri Belediyesi tarafından yardım TIR'ı gönderildi. İçerisinde temel gıda maddeleri, giyecek, battaniye, çocuk bezi, temizlik malzemesi, tekerlekli sandalye ve bazı medikal malzemelerden oluşan bir TIR dolusu malzeme, Sivrice'ye teslim edilmek üzere 'Canınız yanarsa, canımız yanar. Silivri'den Sivriceli kardeşlerine yardım eli 'yazılı pankartla yola çıktı.

11 BİN PARÇA YARDIM MALZEMESİ

Silivri'den Sivrice'ye yola çıkan yardım TIR'ı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 6,8 şiddetinde gerçekleşen depremde yaşanan can ve mal kayıpları için üzüntüsünü ifade etti. Yılmaz, "Bütün Türkiye'yi yasa boğan, can ve mal kaybına sebep olan bir afet yaşadık. Bu afet nedeni ile hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. Bizler de bu elim afet dolayısı ile Elazığ Sivrice'de yaşayan kardeşlerimizin az da olsa acılarını hafifletmek ve yaşanan mağduriyeti en aza indirebilmek adına Silivri Belediyesi olarak harekete geçtik. İçerisinde engelli bireyler için medikal malzeme, 8 palet su, battaniye, çocuk bezi, çocuk maması, çocuk alt açma bezi, hasta alt açma bezi, erkek ve kız çocuklar için çorap, eşofman, kazak, pantolon, ayakkabı, mont olmak üzere toplam 11 bin parça yardım malzemesinin bulunduğu yardım TIR'ımızı dualarımızla birlikte Sivrice'ye doğru uğurladık. Bu konuda Silivrili hemşerilerimizin hassasiyeti de bizleri oldukça gururlandırdı. Belediyemizin iletişim numaralarını arayan yüzlerce hemşerimiz destek olmak istediklerini ifade ederek bizlere ulaştılar. Şu an da devletimizin bütün kurumları deprem bölgesinde. Silivri Belediyesi olarak bizler de üzerimize düşen ne varsa yerine getiriyoruz" dedi.

YILMAZ'DAN GÜNDOĞAN'A TAZİYE VE DESTEK MEKTUBU

Başkan Yılmaz, yola çıkan yardım TIR'ı ile Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan'a taziye ve desteklerini ileten bir de mektup gönderdi. Mektubuna 'Silivrili hemşerilerim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' diyerek başlayan Başkan Yılmaz, "Sayın Başkanım, 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.55'te ilçenizde meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem nedeni ile şahsım ve Silivrili hemşerilerim adına öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre İl ve İlçelerden de hissedilen, ilçeniz merkezli yaşanan doğal afetin maddi manevi yaralarını sarmak adına Silivri Belediyesi olarak deprem mağduru kardeşlerimize teslim edilmek üzere gıda, giyim, battaniye, medikal ve tıbbi malzemelerden oluşan yardım TIR'ımızı sizlere ulaştırmış bulunmaktayız. Doğal afetler dünyanın bir gerçeği, Yüce Allah'ın bir takdiridir. Bugünlerde millet olarak bizlere düşen, yaşanan bu elim olaydan kaynaklanan yaraları el birliği ile sarmaktır. Bu nedenle Silivrili hemşerilerimiz adına belediyemizin tüm imkanları ile her türlü destek ve yardıma hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah bu ülkeye başka afetler yaşatmasın. Her daim sizlerin yanında olduğumuzu belirtiyor, acınızı yüreğimizde hissediyoruz. Acımız bir, anımız bir, biz birlikte Türkiye'yiz." ifadelerine yer verdi.