Silivri'de bir kişi baz istasyonundan 16 akü çalıp hurdacıya sattı - Son Dakika

Silivri'de bir kişi baz istasyonundan 16 akü çalıp hurdacıya sattı

Silivri'de baz istasyonundan 16 aküyü çalıp Büyükçekmece'de bulunan bir hurdacıya satana hırsız jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Silivri'de baz istasyonundan 16 aküyü çalıp Büyükçekmece'de bulunan bir hurdacıya satana hırsız jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Markaları ve seri numaraları silinmiş 639 adet akü ile çok sayıda çalıntı kablo ve malzeme ele geçirilirken, şüpheli Ş.E. adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin beyaz araç ile baz istasyonuna gelişi ve operasyon anı kamerada.

Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri Ortaköy mahallesinde bir baz istasyonundan araçla yapılan akü hırsızlığı olayını titiz bir çalışmayla aydınlattı. Ekipler yaptıkları şok baskınlarla Ş.E. isimli şüpheliyi yakaladı. Baskında; markaları ve seri numaraları silinmiş (639) adet akü ile çok sayıda çalıntı kablo ve malzeme ele geçirildi. Yapılan çalışmalarla (37) faili meçhul olay aydınlatılırken, şüpheli (Ş.E.) adli makamlara sevk edildi.


İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri Ortaköy Mahallesindeki bir baz istasyonunda bulunan 16 akünün çalındığı bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerinde incelemelerde bulunan ve hırsızlık olayına dair bir iz arayan Jandarma ekipleri, civarda bulunan kamera kayıtlarını da mercek altına aldı. Kamera görüntülerini tek tek inceleyen ekipler; beyaz renkli kapalı kasa bir aracın baz istasyonuna yanaştığı ve baz istasyonundaki aküleri alarak araca yüklediği tespit etti.


Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgeden geçen tüm araçlar tek tek incelendi. Saatler süren titiz çalışma neticesinde hırsızlık olayında kullanıldığı değerlendirilen araç ile sürücüsünün kimliği ve eşkali belirlendi. Söz konusu aracı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Ş.E. isimli şüpheliyi Küçükçekmece Cennet Mahallesinde kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada; suçta kullanıldığı değerlendirilen spiral kesme makinesi bulundu.


Faili meçhul hırsızlık olayları aydınlatıldı


Gözaltına alınan Ş.E. sorgusunda baz istasyonundan aküleri çaldığını ve Büyükçekmece'de bulunan bir hurdacıya sattığını itiraf etti. Elde edilen bilgiler ve Ş.E.'nin ifadeleri doğrultusunda Büyükçekmece'deki depo olarak kullanılan adreste Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda; markaları ve seri numaraları silinmiş 623 adet akü, 14 adet Jumper adı verilen kablo, 8 optik kablo, 1 adet akü şarj cihazı, 1 adet kurusıkı tabanca, 7 adet akü kablosu, 1 adet akü atlama aparatı, 2 adet yeşil renkli reflektif ve 9 adet sinyal cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 639 akü Yediemin'e teslim edildi. Şüpheli (Ş.E.)'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Jandarma, Silivri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de bir kişi baz istasyonundan 16 akü çalıp hurdacıya sattı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor 15:33 Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı 15:32 Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar 15:08 Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak 15:07 Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:28 Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
15:08
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
15:07
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
14:41
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
13:29
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
12:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 15:48:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silivri'de bir kişi baz istasyonundan 16 akü çalıp hurdacıya sattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]