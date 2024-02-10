İpsala Kaymakamı, İpsala OSB'deki Tel Çit Fabrikasını İnceledi - Son Dakika
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İpsala Kaymakamı, İpsala OSB'deki Tel Çit Fabrikasını İnceledi

İpsala Kaymakamı, İpsala OSB\'deki Tel Çit Fabrikasını İnceledi

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala OSB'de tel çit üretimi yapmayı planlayan firmanın fabrikasında incelemede bulundu. Sevgili, Silivri'deki fabrikayı gezip firma yetkililerinden bilgi aldı. Firmanın İpsala OSB'de kuracağı fabrikada 200 kişi istihdam edilecek.

10.02.2024 15:11
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İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala OSB'de tel çit üretimi yapmayı planlayan firmanın fabrikasında incelemede bulundu.

Silivri'deki fabrikayı gezen Sevgili, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Firmanın İpsala OSB'de 30 dekar alanda kuracağı fabrikada 200 kişiyi istihdam etmeyi planladığı belirtildi.

Alparslan Türkeş ve şehitler anıldı

İpsala'da, Alparslan Türkeş ve şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.

MHP İpsala İlçe Başkanlığınca Alaca Mustafa Paşa Camisi'nde program düzenlendi.

Programda Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

İlçe Başkanı Caner Anlaş ve Belediye Başkan adayı Aybike Şimşek'in de katıldığı program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Genç girişimciler İpsala OSB hakkında bilgi aldı

TOBB Edirne Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Salih Görkem Aras, İpsala'da ziyaretlerde bulundu.

Aras ve beraberindeki kurul üyeleri, İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret ederek OSB hakkında bilgi aldı.

Heyet daha sonra İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer'i ziyaret ederek bölgenin tarım, ticaret ve sanayi faaliyetleri üzerine istişarelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Silivri, İpsala, Edirne, OSB, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala Kaymakamı, İpsala OSB'deki Tel Çit Fabrikasını İnceledi - Son Dakika


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