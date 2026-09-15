Sergen Yalçın'dan gülümseten kadın hakem diyaloğu
Sergen Yalçın, futbolda kadın hakem sayısının artırılması gerektiğini söylerken gerekçesini esprili ifadelerle anlattı. Erkek hakemlerle zaman zaman tartışmalar yaşandığını belirten Yalçın, kadın hakemlere ise daha kibar davrandıklarını söyledi.
Sergen Yalçın, kadın hakem sayısının artırılması gerektiğini söylerken geçen sezon yaşadığı bir diyaloğu anlattı. "Erkek olunca birbirimize giriyoruz" diyen Yalçın'ın kadın hakemle konuşmasını kendine özgü üslubuyla aktarması programdakileri güldürdü.
KAFA Sports'un YouTube yayınında değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, kadın hakemlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadın hakem sayısının kesinlikle artırılması gerektiğini belirten Yalçın, geçen sezon takımının bir maçını yöneten kadın hakemle yaşadığı diyaloğu anlattı.
"ERKEK OLUNCA BİRBİRİMİZE GİRİYORUZ"
Yalçın, "Kadın hakem sayısı kesinlikle artsın. Geçen sene maçımızı kadın hakem yönetmişti. Mecburen kenarda kibar olmak zorundasın, erkek olunca birbirimize giriyoruz" dedi.
ANLATIMI GÜLDÜRDÜ
Kadın hakemle nasıl konuştuğunu da aktaran Yalçın, "Kadın olunca 'Hocam lütfen tekrar bakar mısınız, faulü verir misiniz rica etsem' diyorsun" ifadelerini kullandı. Yalçın'ın diyaloğu aktarırken kullandığı anlatım tarzı programdakileri güldürdü.
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