Müge Anlı, bu fotoğrafı görünce sinir krizi geçirdi! 15 yaşındaki kızı kaçıran şahıs, canlı yayında kıskıvrak yakalandı

İstanbul Silivri'de yaşayan 15 yaşındaki Y.S., 25 Ağustos'ta kayıplara karıştı. Günlerce kızına ulaşamayan S.K., Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan gözü yaşlı anne, 15 yaşındaki kızının 48 yaşındaki N.A. tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

FOTOĞRAF EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Anne, şahsın daha önce kızını kaçırmak için evlerinin penceresine merdiven bile dayadığını anlattı. İddiaların odağındaki N. A., küçük kızla bir ilgisi olmadığını söyleyerek iddiaları reddetti. Müge Anlı'nın ulaştığı, 48 yaşındaki N.A.'nın kayıp Y.S'ye arkadan sarılırken olan fotoğrafı ise emniyet yetkililerini harekete geçirdi. Müge Anlı, "Bir baba bile kızına bu şekilde sarılmaz. Sen nasıl sarılabiliyorsun? Buradan kamuoyu olarak yetkililere ihbarda bulunuyorum" dedi.

ANLI CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ

Müge Anlı'nın canlı yayınını ihbar kabul eden Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, N.A.'yı canlı yayında gözaltına aldı. Ekranda N.A.'yı görüp tanıyan izleyiciler; Müge Anlı'yı arayarak, şahsın küçük yaştaki kızları rahatsız ettiğini anlattılar. İsyan ettiren olayın ardından Müge Anlı, "Bu fotoğraf binlerce çocuğun eğitim ve iş hayatından mahrum kalmasına sebep oluyor" açıklamasını yaptı.