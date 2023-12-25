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Atilla Taş'ın alkol etkisiyle kavga edip tutuklanmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Atilla Taş'ın alkol etkisiyle kavga edip tutuklanmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda şarkıcı Atilla Taş'ın bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Atilla Taş'ın tutuklama kararı sonrası bayıldığı ve ayıldıktan sonra Silivri'deki Marmara Cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

25.12.2023 - 09:33,  Güncelleme: 10:32
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Beşiktaş'ta eşiyle gittiği barda alkolün etkisiyle olay çıkaran ve sonrasında olay yerine gelen polislere hakaret ederek fiziksel temasta bulunan Atilla Taş, tutuklandı. Polise mukavemet suçundan tutuklanan Taş'ın kararı duyunca bayıldığı ve ayıldıktan sonra Silivri'deki Marmara Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

BARDA OLAY ÇIKARIP BİR DE POLİSE TEMASTA BULUNDU

Beşiktaş Köyiçi'nde önceki gün bir eğlence mekanında saat 01.00 sıralarında eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık vermiş bunun üzerine eşiyle birlikte dışarı çıkarılmıştı. Bunun üzerine Taş, işletmeciler ile kavga etmesi üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "yunus" diye tabir edilen motorize polis ekipleri gelmişti. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmış Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet", "darp" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Atilla Taş'ın kavgası ve tutuklanmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

KELEPÇELİ HALDE POLİS HAKARET EDİYOR

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekiplerinin geldiği ardından Taş'ın elleri kelepçeli şekilde yerde oturur haldeyken polislere hakaret ettiği görülüyor. Ayrıca eşinin ise bir vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı ve uzaklaştırıldığı dikkat çekti. Bir süre sonra da Atilla Taş'ın gözaltına alındığı görülüyor.

Atilla Taş'ın kavgası ve tutuklanmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

TUTUKLAMA KARARINI DUYUNCA BAYILDI

Öte yandan Atilla Taş'ın tutuklama kararını öğrendikten sonra adliyede bayıldığı ortaya çıktı. Taş'ın ayıldıktan sonra polis ekipleri nezaretinde Silivri'deki Marmara Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Atilla Taş, 31 Ağustos'ta FETÖ'nün 'medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla Gemlik, Bursa'da göz altına alındı ve 3 Eylül'de "örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla İstanbul'da tutuklandı. Cezaevindeyken Meltem Güler ile evlenen şarkıcı, 14 ay boyunca tutuklu kaldıktan sonra 25 Ekim 2017'de tahliye oldu.

Atilla Taş'ın kavgası ve tutuklanmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Atilla Taş'ın kavgası ve tutuklanmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Atilla Taş'ın kavgası ve tutuklanmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Atilla Taş\'ın alkol etkisiyle kavga edip tutuklanmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • Arzum Baskara: Cok sevimsiz degilmi ya bu Yanıtla 4 1
  • Serkan Basar: yüce allahın yaratıığı hiç bir şeyin suretinde kusur bulunmaz kusurlu olan nefislerimizdir 0 0
  • Serkan Basar: alköllüydü kesin bununda göz ardı edilmemesi gerek Yanıtla 1 2
  • Gürhan TUNALI: Polislerimize hadsizlik yapanın cezasını, kanunlarımız verir merak etmeyin... Yanıtla 23 2

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Son Dakika 3.Sayfa Atilla Taş'ın alkol etkisiyle kavga edip tutuklanmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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