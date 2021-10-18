Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü hizmete açıldı - Son Dakika

Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü hizmete açıldı

Bakan Karaismailoğlu: "395 tarihi köprünün restorasyonu tamamladık, 861 köprü için çalışmalar devam ediyor"

"Kanal İstanbul kapsamındaki Halkalı Ispartakule kesiminin yapımına da başlıyoruz"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü hizmete açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar 395 tarihi köprünün restorasyonu tamamlayarak kültür mirasına kazandırdık" dedi. Açıklamalarında Kanal İstanbul projesine de değinen Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul kapsamındaki Halkalı Ispartakule kesiminin yapımına da başlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi iş birliğinde restore edilen Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü hizmete açıldı. Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Başkan Vekili Celal Adan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

"Köprü, doğal afetlere karşı dayanıklı hale getirildi"

Açılış töreninde restorasyon çalışmaları kapsamında neler yaptıklarını anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Restorasyon çalışmaları kapsamında atıl kalan Kısa Köprü yapılan restorasyon, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarıyla yeniden ihya oldu. Silivri Mimar Sinan Köprüsü'nde ise çok daha kapsamlı çalışmalar yapıldı. Daha önceleri restorasyon çalışmaları altında yapılan özgün olmayan köprü döşeme taşları sökülerek, beton katman kaldırıldı. Dere kumlarıyla görünmez hale gelen kemerler ortaya çıkarıldı. Tüm cephesi temizlendi. Toprak altındaki köprü uç girişleri açığa çıkarılarak, koruma amaçlı geçici çatı yapıldı. Cephe ve ayaklarda imitasyon çimento söküldü. Özgün olmayan korkuluk, döşeme, cephe taşların çürütme ve tümlemesi yapıldı. Kısaca hem köprümüzü aslına uygun şekilde restore ettik hem de deprem ve sel gibi afetlere karşı dayanıklılığını artırdık" açıklamasında bulundu.

"Kanal İstanbul kapsamındaki Halkalı-Ispartakule kesiminin yapımına başlıyoruz"

Açılış töreninde Kanal İstanbul'la ilgili de konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek, Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Bu proje, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ile ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir. Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü inşası ile yapım çalışmalarına başlamıştık. Halkalı Kapıkule hızlı tren projesinin Kanal İstanbul kapsamındaki Halkalı Ispartakule kesiminin yapımına da başlıyoruz. Kanal İstanbul, gündelik tartışmaların ötesinde uluslararası ölçekte bir ulaşım projesidir" ifadelerine yer verdi.

" Türkiye'nin ne kadar geliştiğini ve güçlendiğini görüyorlar"

İstanbul'un Avrupa'nın değil, dünyanın da en gelişmiş şehirlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bugün İstanbul, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biridir. Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı birinci sıradadır. Hizmete girdiği ilk günden bugüne 100 milyon üzerinde yolcu ağırladı. Ayrıca şunu da çok iyi gözlemliyoruz ki İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile Çamlıca Kulesi gibi projelerimiz özgün mimarileriyle, yabancı ziyaretçiler üzerinde son derece olumlu etkiler, derin izler bırakıyorlar. Türkiye'nin ne kadar geliştiğini ve güçlendiğini görüyorlar" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, köprü üzerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan, Bakan Karaismailoğlu, açılış öncesi Silivri Belediyesi ve AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı ile ilçe esnafını ve Silivri Köy Pazarı'nı ziyaret etti.