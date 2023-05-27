5 kişinin öldürüldüğü cinayet zincirinde detaylar tüyler ürpertici! Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmişler - Son Dakika
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5 kişinin öldürüldüğü cinayet zincirinde detaylar tüyler ürpertici! Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmişler

27.05.2023 14:31

Silivri ve Çatalca'da kayıp olarak aranırken öldürüldükleri ortaya çıkan 5 kişiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ömer Y., Sevgi Demirci'yi sevgilisi Ünal Y.'ye sarılırken arkadan yaklaşarak kabloyla boğduğunu, oğlu Eren'i başına kazma sapı ve çekiçle vurarak öldürdüğünü, 13 yaşındaki küçük kızı ise görgü şahidi kalmasın diye yine kabloyla boğduğunu söyledi. İşlenen 5 cinayetten aile üyelerinden bir çoğunun haberi olduğu ancak polise haber verilmediği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci'nin yakınları, 25 Ocak 2021 tarihinden bu yana haber alınamadığını söyleyerek yardım istemiş, ardından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Yapılan soruşturmada Silivri, Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ile 13 yaşındaki Rümeysa Polat'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuştu. Sürdürülen soruşturmada aynı aileden iki kişinin de 2017 ve 2018 yıllarında öldürülüp, Silivri ve Çatalca'da gömüldüğü ortaya çıktı.

Silivri ve Çatalca'da kayıp olan 5 kişi öldürülmüş

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada olayları gerçekleştirdikleri, yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ünal Y.(39), Ömer Y.(35), Duran K.(59), Mehmet K.(31), Hasan K.(45), Zeynep K.(23) ve Gülsen Y.(61)'in sorguları tamamlandı. Soruşturma sonucu cinayetin tüyler ürpertici detayları ortaya çıktı.

İLK CİNAYET 2017'DE İŞLENDİ

Polis soruşturması sonucunda aile içinde yaşanan cinayetler zincirinin ilkinin 2017 yılı içinde işlendiği belirlendi. Bu olayda öldürülen Mücahit Polat'ın akrabaları olan Ünal Y. ve Ömer Y. ile çiftlik işine girdikleri, ancak bir süre sonra kredi borcunu ödeyemedikleri için aralarının bozulduğu öğrenildi. Mücahit Polat'tan içine düştükleri ekonomik krizden çıkmak için evini satmasını isteyen Ünal Y. ve Ömer Y.'nin bu isteklerine olumsuz yanıt alınca cinayet işlemeye karar verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin "Çatalca'da ormanlık alanda yürüyüş yapacağız" diye kandırdıkları Mücahit Polat'ı tüfekle vurarak öldürdükleri ardından gömdükleri belirlendi.

Silivri ve Çatalca'da kayıp olan 5 kişi öldürülmüş

AİLE, CESEDİN GÖMÜLMESİNE KARAR VERMİŞ

Cinayet zincirinin ikinci halkası ise bu olaydan yaklaşık 1 yıl sonra 2018 yılında işlendiği belirlendi. Mücahit Polat'la evli olan Sevgi Demirci'nin gönül ilişkisine girerek birlikte İstanbul'a kaçtığı ancak daha sonra arasının bozulduğu Erdoğan Polat'ın da aile meclisi kararı ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Erdoğan Polat'ın Sevgi Demirci'ye kötü davranması yüzünden ikilinin ayrıldığı, Sevgi Demirci'nin bu durumu Ünal Y.'ye anlatarak sık sık dert yandığı belirlendi. Bunun üzerine Ünal Y.'nin arkadaşı olan Hasan K.'ye durumu anlattığı ve onunla konuşmasını istediği öğrenildi. Hasan K.'nin yanına çağırdığı Erdoğan Polat'la otomobil içinde yaptığı konuşma sırasında, direksiyonda oturan Ünal Y.'nin bir anda silahını çıkarak cinayeti işlediği belirlendi. Şüpheli Ünal Y.'nin daha sonra arka koltuğunda ceset bulunan otomobille akrabalarının evine gittiği, ardından aile meclisi kararı ile cesedin gömülmesine karar verdikleri ve Silivri'de gömdükleri tespit edildi.

Silivri ve Çatalca'da kayıp olan 5 kişi öldürülmüş

KAZMA SAPI VE ÇEKİÇLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Polis soruşturmasında bu olaydan sonra Ünal Y. ile Sevgi Demirci arasında bir gönül ilişkisi yaşanmaya başlandığı belirlendi. Cinayetler zincirinin son halkaları ise Silivri, Değirmendere'deki bir çiftlik evinde yaşandı. Pandemi yasakları nedeniyle Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Hümeysa Polat, Ünal Y. ve Ömer Y.'nin çiftlik evinde kalmaya karar vererek birlikte Silivri'ye gittikleri öğrenildi. Hafta sonunu çiftlikte geçirmelerinin ardından cinayetlerin 25 Ocak 2021 tarihinde işlendiği tespit edildi. Olay günü Sevgi Demirci ve kızı Hümeysa Polat'ı bir başka yere götüren Ünal Y.'nin daha sonra geri dönerek Eren Polat'ı başına kazma sapı ve çekiçle vurarak öldürdükleri ortaya çıktı.

Silivri ve Çatalca'da kayıp olan 5 kişi öldürülmüş

ARKADAN YAKLAŞIP KABLOYLA BOĞMUŞ

Bu cinayetin ardından cesedi yatak odasına saklayan şüphelilerden Ünal Y.'nin arabasıyla giderek Sevgi Demirci'yi geri getirdiği öğrenildi. Şüpheli Ömer Y.'nin ifadesine göre Ünal Y. ile Sevgi Demirci'nin mutfakta sarıldıkları anda Ömer Y.'nin elindeki kabloyla arkadan yaklaşarak genç kadını boğarak öldürdüğü tespit edildi. Polis, bu sırada ev ve çevresinde aynı aileden iki kişinin daha olduğunu ve onlara yardım ettiklerini belirledi.

KÜÇÜK KIZI DA ACIMADAN ÖLDÜRDÜLER

Şüphelilerin ardından görgü tanığı ve bilgi sahibi kalmaması için 13 yaşındaki Hümeysa Polat'ı eve getirdikleri, annesinin yerde yatan cesedini görünce ağlamaya başlayan kızı yine kabloyla boğarak öldürdükleri ortaya çıktı. Bu sırada evde bulan Ünal Y., Ömer Y., bir süre önce kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Hamide K. ve eşi Duran K.'nın cesetleri daha önceden açılmış bir çukurun içine taşıdıkları ardından çukurun üzerini örterek oradan ayrıldıkları olayla ilgili polis soruşturma dosyasında yer aldı.

Silivri ve Çatalca'da kayıp olan 5 kişi öldürülmüş

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ HAYATLARINA DEVAM ETMİŞLER

Bu cinayet zincirinin ardından aile üyelerinin hiç bir şey olmamış gibi hayatlarına devam ettikleri, son cinayetlerden iki ay sonra Sevgi Demirci'nin kızı Zeynep K.'nın polise kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılarak Silivri Adliyesine sevk edildiler.

Kaynak: DHA
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Ömer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 kişinin öldürüldüğü cinayet zincirinde detaylar tüyler ürpertici! Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmişler - Son Dakika


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