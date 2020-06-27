Sınava giderken ölümden döndü - Son Dakika

Samsun'da YKS sınavına giden ailenin aracına kamyon çarptı. Maddi hasarlı atlatılan kaza sonrasında sınav öğrencisi okuluna yetiştirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için yola çıkan ailenin aracına kamyon çarptı.

Alınan bilgiye göre, sabah 08.30'da elektrik kesintisi nedeniyle trafik lambalarının yanmadığı Terme ilçesinde Samsun- Ordu karayoluna çıkan Ömer Yılmaz hakimiyetindeki 55 RL 774 plakalı otomobile, karayolunda seyir etmekte olan kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kullanılamaz hale geldi. Kaza, maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Araçta bulunan ve Çarşamba Fen Lisesi'nde YKS sınavına girecek olan Özge Yılmaz, Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) tarafından sınavına yetiştirildi.

"Büyük bir gerilim yaşadım"

Uzun süren sınav stresi üzerine yaşanan kazanın da kendisini kötü etkilediğini dile getiren Özge Yılmaz, "Sınava gireceğim okula gitmek üzere yola çıktık. Biranda ne olduğunu anlayamadığım büyük bir gürültüyle karşılaştım. Kaza sonrasında TAKE ekibi beni sınavıma yetiştirdi. Sınav için heyecanlıydım ancak kaza sonrasında büyük bir gerilim yaşadım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN