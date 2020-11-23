"Sincan için söyle" - Son Dakika

"Sincan için söyle"

23.11.2020 12:06

Sincan Belediyesinin himayesinde sanatçılar bir araya geldi, Sincan için söyledi.

Sincan Belediyesinin himayesinde sanatçılar bir araya geldi, Sincan için söyledi. Sincan Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Sincan'ın değerli ses sanatçıları Sincan Belediyesi tarafından hazırlanan 'Sincan için söyle' projesinde buluştu.

Veli Erdem Karakülah, Hüseyin Kağıt, Mehmet Demirtaş, Ömer Faruk Bostan "Ankara Misket" adlı türküyü hem çaldı hem de seslendirdi. İlçenin tanıtımı amacıyla kameraların karşısına geçen sanatçılar; Sincan'la özdeşleşen Lale Meydanı, Serapark, Kent Meydanı başta olmak üzere Sincan'ı anlattı.

Klip, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Bir süre önce de Sincan'da ikamet eden sanatçılar; Bahadır Mert, Ekrem Özel, Hasan Sağındık, Kamil Avcı, Mehmet Demirtaş ve Ömer Faruk Bostan Sincan Belediyesi himayesinde bir araya gelmiş, Kardeş ülke Azerbaycan'ın haklı davalarına destek olmak ve Karabağ ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü söylemişti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Sincanımızın değerli sanatçılarının Ankara ezgilerini seslendirdiği "Sincan İçin Söyle" adlı bir klip hazırlayarak vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. İlçemizin tanıtımının da yapıldığı klipte sanatçılarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Sincan için söyle

Sincan Belediyesi, Ankara, Sincan, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Sincan için söyle' - Son Dakika


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