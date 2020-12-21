Sındırgı'ya karakılçık buğdayı ekildi - Son Dakika

Sındırgı'ya karakılçık buğdayı ekildi

21.12.2020 15:27
Sındırgı'ya karakılçık buğdayı ekildi, System.String[]

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde iyi tarım uygulamaları kapsamında 15 dönümlük tarlaya karakılçık buğdayı ekildi.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde iyi tarım uygulamaları kapsamında 15 dönümlük tarlaya karakılçık buğdayı ekildi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, projeyi çiftçilere örnek olmak için başlattıklarını söyledi.

Sındırgı ilçesinde, katkı maddesi içermeyen, ilaç kullanılmayan ve diğer türlere göre daha sağlıklı ve ekonomik yönden kazancı yüksek olan karakılçık buğdayı yıllar sonra toprakla buluştu. Örnek tarım uygulaması ve ata tohumlarının kullanılması eskiye ve doğallığa dönüş olarak da gösteriliyor.

Önceki yıllarda Sındırgı'da birçok tarlaya ekilen karakılçık buğdayı, yıllar içerisinde yerini başka türlere bıraktı. İzmir'in Seferihisar ilçesi bölgesinden temin edilen doğal ata tohumları, Sındırgı'da toprakla buluştu.15 dönümlük alanda tohum çoğaltma ve teşvik amaçlı ekilen karakılçık buğdayı, hasat sonrası Kınık mahallesinde bulunan taş değirmende öğütülerek, Akpınar Yaşam Merkezi Bereket Versin Kadın Kooperatifinde satışa sunulacak. Bunun yanı sıra mahalle fırınlarında da öğütülen undan yapılacak köy ekmekleri de satışa sunulacak.

Çiftçiye örnek olması ve bereketli olması dileğiyle traktöre binen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Doğal şehir Sındırgı tarım faaliyetleriyle de belediyenin imkanları, belediyenin önderliğinde ilerlemeye bir şeyler yapmaya devam ediyor. Bugün yaptığımız çalışma eskiden atalarımızın, annemizin, babamızın diktiği, ektiği her kılçık diyebildiğimiz, o ata tohumumuzu tekrar hayat buldurmak için bir mücadele verdik. 15 bin metrekarelik alanda, özellikle Seferihisar bölgesinden temin ettiğimiz o küçücük bir bölgede bulunan ama daha sonra çoğaltılan karakılçık tohumuyla yeni bir döneme başlıyoruz. GDO'suyla oynanmamış bir buğday bu ve bugün insanların çok aradığı özellikle de buğday yemesinde sakınca olduğunu gördüğümüz, çoğu insanların çok rahatça yiyebildiği bir buğday. Karakılçık buğdayımızla amacımız belediyemiz olarak halkımızı GDO'su olmayan ata tohumlarımıza sevk edebilmek. Hem de insanlarımızın sağlığına etki edebilecek olan doğal bir beslenme biçimini geriye getirebilmek. Amacımız sağlıklı nesiller, GDO'suz ürünler ve öze dönüş bir şekilde doğal yöntemlerle geleneksel tarım yöntemlerini şehrimizde çoğaltabilmek. Kolay gelsin hepimize" dedi.


- Balıkesir
Sındırgı'ya karakılçık buğdayı ekildi
Sındırgı'ya karakılçık buğdayı ekildi
Sındırgı'ya karakılçık buğdayı ekildi
Sındırgı'ya karakılçık buğdayı ekildi

Ekrem Yavaş, Balıkesir, Sındırgı, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sındırgı'ya karakılçık buğdayı ekildi - Son Dakika


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