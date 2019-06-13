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Sinema - Roketman

3 saat önce

-Fragman Dexter Fletcher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Rocketman", Elton John'un hayatının önemli yıllarına ait bilinmeyenleri konu alan epik bir müzikal hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

-Fragman Dexter Fletcher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Rocketman", Elton John'un hayatının önemli yıllarına ait bilinmeyenleri konu alan epik bir müzikal hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.
Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, Richard Madden, Gemma Jones, Charlie Rowe ve Stephen Graham'ın rol aldığı film; utangaç bir piyano dehası olan Reginald Dwight'ın dünyaca ünlü, süper star Elton John'a dönüşümünün muhteşem yolculuğunu konu alıyor.
Elton John'un en sevilen şarkıları üzerine kurulu ve Taron Egerton performansı ile hayat bulan hikaye, küçük kasabalı bir çocuğun pop kültürünün dünyaca ünlü en ikonik figürlerinden biri olmasını anlatıyor.
Sinema - Roketman
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:34 Kaynak: AA
Yönetmen, Dexter, Elton John, Güncel
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