Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli toprağa verildi - Son Dakika

Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli toprağa verildi

6 saat önce

Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi oyuncu Kumral Şükran Kurteli, Balıkesir'in Erdek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi oyuncu Kumral Şükran Kurteli, Balıkesir'in Erdek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümünde vefat eden Kurteli'nin cenazesi, Erdek'in Ocaklar Mahallesi'ne getirildi.

Ocaklar Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde 63 yıllık hayat arkadaşı usta oyuncu Ahmet Mekin Kurteli, kızları, Zeynep Geven ve Kezban Berna Şimşek, torunlarıyla beraber taziyeleri kabul etti.

Törene, Kumral Şükran Kurteli'nin yakınlarının yanı sıra Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, oyuncu Ercan Reşat Demir ve Ömer Duran ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Oyuncu Ahmet Mekin, eşinin tabutunun cenaze aracına taşınması esnasında gözyaşı döktü.

Kurteli'nin cenazesi ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Ocaklar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Torunu Mekin Sezer Şimşek, tören öncesinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası anneannem ve dedem sayesinde bizim için çok güzeldi. Çocukluğumdan beri her yaz 3 ay boyunca burada kalırdık. Şimdi onsuz buraları düşünemiyorum." dedi.

Törene katılan vatandaşlardan Lütfiye Demir de bir yakınları kaybetmiş gibi hissettiklerini söyledi.

Demir, çok üzüldüklerini dile getirerek, "25-30 yıldır Ahmet Mekin ve eşi Şükran Kurteli'yi tanırdık. Ahmet Mekin babamız gibidir, onları öyle seviyoruz. Sürekli beraberdik, çok üzüldük ama yapabileceğimiz bir şey yok." diye konuştu.

Şükran Kurteli'nin Ocaklar'daki yakın arkadaşlarından Şaziye Korkmaz ise "Bütün Ocaklar'ın ve Erdek'in başı sağolsun. Kendisini iyi ki tanımışız, iyi ki vardı. Torunum onu anneannesi gibi severdi. Ahmet Mekin'i de dedesi olarak görürdü. Çok zor, diyebilecek bir şey bulamıyorum, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli toprağa verildi

Ahmet Mekin, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:09 Kaynak: AA
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