Sınırın Sıfır Noktasında Bahardan Kalma Günler Yaşanıyor

Sınırın sıfır noktasında bahardan kalma günler yaşanıyorŞANLIURFA - Tüm yurtta kış koşulları yaşanırken, Suriye'nin Rasulayn ilçesinin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bahardan kalma günler yaşanıyor.

Sınırın sıfır noktasında bahardan kalma günler yaşanıyor



ŞANLIURFA - Tüm yurtta kış koşulları yaşanırken, Suriye'nin Rasulayn ilçesinin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bahardan kalma günler yaşanıyor.

Türkiye'nin büyük bölümünde kara kış etkisini devam ettirirken Ceylanpınar ilçesinde bahardan kalma günler yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen ilçe halkı soluğu belediye parklarında ve çay bahçelerinde aldı. Bazı vatandaşlar ilçenin mesire alanı olarak bilinen Kepez Tepesi'nin eteklerinde piknik yaptı. Çocuklar ise parklarda bulunan oyun gruplarıyla oynayarak gönüllerince eğlendi.

Sıcak hava nedeniyle yüzlerinin güldüğünü ifade eden Mehmet Çelik, "Bu yıl yoğun yağışlar nedeniyle güneşli havaya hasret kalmıştık. Havanın güneşli olmasını fırsat bilerek soluğu, parklarda ve çay bahçelerinde aldık" diye konuştu.

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