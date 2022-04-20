İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

20.04.2022 22:07

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cizre- Nusaybin ve Cizre- Silopi ilçeleri arasında bulunan uluslararası karayolunun 17. kilometresinde bulunan Nerdüş Köprüsü mevkiinde, yol yapım çalışmaları nedeni ile ulaşımın tek şeritten sağlandığı uluslararası karayolunda seyir halinde olan 27 AKS 677 plakalı Mercedes marka kamyonet ile 27 AAL 196 plakalı Toyota marka kamyonet kafa kafaya çarpıştı, aynı yolda seyir halinde olan 07 AIH 562 plakalı Ford Focus marka otomobil de şarampole yuvarlandı. Kazada 27 AKS 677 ve 07 AIH 562 plakalı araç sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken 27 AAL 196 plakalı kamyonet sürücüsü Yusuf Olgun araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıyı kurtarmak için vatandaşlarla birlikte seferber oldu. İki ambulansın çekici görevi yaptığı kazada araçta sıkışan Yusuf Olgun yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda araçtan çıkarılıp ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olgun, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çığır'daki kazada aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti

İkinci kaza ise, Cizre-Nusaybin ilçeleri arasında meydana geldi. Cizre ve Mardin'in Nusaybin ilçesi arasında bulunan uluslararası İpekyolunun 40. kilometresinde bulunan Çığır köyü mevkiinde meydana geldi.

Diyarbakır'da bir haftadan bu yana tedavi gören kaynanasını alıp plakası belli olmayan aracı ile Cizre'ye dönen Serdar Kürekçi, ilçeye 40 kilometre kala çığır köyü mevkiinde trafik kazası geçirdi. Meydana gelen kazada Serdar Kürekçi hafif yaralanırken, eşi Saliha ve kaynanası Şahide Kürekçi ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine varan ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Saliha ve Şahide Kürekçi doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken araç sürücüsü Serdar Kürekçi'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazalarla ilgili inceleme devam ediyor.

(AY-RK-ÖZ-Y)

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Sarıyer'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı Son dakika haberi: Sarıyer'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı Toz taşınımı etkili oldu Toz taşınımı etkili oldu

Otomobil, Nusaybin, Tragger, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
22:09 AK Partili Hassa Belediye Başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi!
22:01 Şota'dan Acun Ilıcalı'yı hayrete düşüren mesaj!
21:59 Bakan Çavuşoğlu: Putin ve Zelenski her an görüşebilirler
21:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var
21:26 Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 3 bin 668 yeni vaka tespit edildi
21:26 Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman etti
21:16 Nihal ve Bahar Candan'ın annelerinden bomba sözler: Sevişmeden aşık olamam, kesin bilgi
20:58 Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu
20:56 OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Daşdemir: Oyları yüzde 7 etmediği için tek liste girmek istiyorlar
20:29 Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 22:24:01. #1.12#
SON DAKİKA: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement