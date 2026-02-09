Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 51 Gözaltı, 10 Tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, bir hafta içerisinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda,13 gram esrar, 7 gram skunk, 4 gram metamfetamin, 1,64 gram kokain, 3,63 gram eroin, 4,25 gram sentetik kannabinoid, gümrük kaçağı 119 bin paket sigara, 59 cep telefonu, 7 bin 800 elektronik sigara tütünü, 134 elektronik sigara, sahte çek, 140 saat (kol) ve termos ele geçirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 51 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.