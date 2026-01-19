Şırnak\'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

ŞIRNAK'ta kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Şırnak'ta gece başlayan kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte ulaşımda aksamalar yaşanırken, valilik koordinesinde AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Karla mücadele ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kent beyaz örtüyle kaplanırken, esnaf iş yerlerinin önünü kürekle temizledi. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.