Şırnak'ta Karla Mücadele Devam Ediyor
Şırnak'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

Şırnak\'ta Karla Mücadele Devam Ediyor
26.01.2026 13:20
Eksi 14 dereceye rağmen karla mücadele ekipleri, Şırnak'ta kapalı yolları açmak için çalışıyor.

ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı ve eksi 14 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen karla mücadele ekipleri, aralıksız çalışma yürütüyor.

Şırnak merkez ile ilçelerde kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekipleri, kapalı yollarda yoğun mesai harcıyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı belirtilirken, özellikle yüksek rakımlı alanlarda çalışmalar güçlükle ilerliyor. Hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düştüğü Beytüşşebap ilçesine bağlı kapalı olan yayla köyleri ile Başaran, Ayvalık ve Mutluca köylerinde İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz görev yapıyor. Yetkililer, yaylalarda yaşayan vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yol açma çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirtirken, olumsuz hava koşullarına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA

Şırnak, Güncel

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Şırnak'ta Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
