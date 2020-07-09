Şırnak'ta PKK'lı 5 terörist teslim oldu - Son Dakika

Şırnak'ta PKK'lı 5 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan kamplarından kaçan 5 terörist, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na geldi.

Güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Silopi, Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta PKK'lı 5 terörist teslim oldu - Son Dakika
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