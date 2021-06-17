Üye Girişi
Şırnak'ta terör örgütünün katlettiği işçilerin yakınlarının acısı dinmedi - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütünün katlettiği işçilerin yakınlarının acısı dinmedi

17.06.2021 12:04
Şırnak'ta terör örgütünün katlettiği işçilerin yakınlarının acısı dinmedi, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 4 işçiden geriye yürek burkan hikayeler kaldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 4 işçiden geriye yürek burkan hikayeler kaldı.

Geçen yıl 17 Haziran'da Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay'ın yakınlarının acısı dinmedi.

Şehitlerden geriye 9 yetim, gözü yaşlı anne, baba ve eşler kaldı. Aileler, şehitlerden geriye kalan fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyor.

"Melek gibi bir insandı, nasıl canına kıydılar"

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Düğünyurdu köyüne cenazesi defnedilen şehit Tuncay'ın eşi Emine Tuncay, AA muhabirine, eşinden geriye 5 yaşında kızı ve 2,5 yaşında oğlunun kaldığını söyledi.

Eşiyle olaydan bir gün önce görüştüklerini ve hiçbir sıkıntısının bulunmadığını aktaran Tuncay, saldırı günü patlama olduğunu duyduklarını ancak bütün çabalarına rağmen eşine ulaşamadıklarını belirtti.

"Biz 'arkadaşlarıyla ilgileniyordur, inşallah ona bir şey olmamıştır' diye düşünüyorduk. Sonra kötü haberi duyduk, çok üzüldük. Ne yapacağımızı bilemedik. Elimiz kolumuz bağlı ağlamaya başladık." diyen Tuncay, hala eşini kaybettiğine inanamadığını anlattı.

Tuncay, şöyle konuştu:

"Melek gibi bir insandı, nasıl canına kıydılar. Ekmek parası kazanmaya gitmişti. Hayalimiz vardı. Onunla en son görüştüğümde, 'Eve geleceğim, artık kendimize bir ev yapacağız, çocuklarımızla mutlu bir evimiz olacak' demişti. Bu hayalleri kuran birine bir şey olmaması gerektiğini düşünüyordum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. 5 yıldır evliydik. Evliliğimizin hiçbir döneminde dememişti ev yapacağız. Ama en son konuştuğumuz gün, çok güzel bir ev yapacağını söylemişti."

Çocuklarının en çok söylediği kelimenin "baba" olduğunu dile getiren Tuncay, "Teröre yüz binlerce kez lanet olsun. Başımıza bunu getirenleri yüz binlerce kez lanetliyorum. Allah'tan dileğim, bu terörün bu ülkeden, bu dünyadan gitmesi. Hiçbir asker, polis, sivilin şehit olmasını istemiyorum. Bu ilk değil ama inşallah son olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Annelerini kalp krizinden, babalarını terör saldırısında kaybettiler

Güçlükonak ilçesine bağlı Akçakoca köyünde defnedilen şehit Atilla'nın annesi Sadiye Atilla ise oğlunun dört çocuğunun olduğunu, gelininin oğlu şehit olmadan önce kalp krizinden vefat ettiğini belirtti.

Torunlarına kendisinin baktığını kaydeden Atilla, evladının ekmek kazanmak için işe gittiğini ve çocuklarının geleceği için çalıştığını dile getirdi.

Oğlunu çok özlediğini anlatan Atilla, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah onların belasını versin. Çocukları her gün babalarını soruyor. Oğlumun hayali çocuklarına güzel bir gelecek sağlamaktı. Torunlarım hem annesiz hem de babasız kaldı. Torunum Bünyamin'in eli cenazede hep kalbinin üzerine koyduğu babasının fotoğrafının üzerindeydi. Hep ağlıyordu. Oğlumu öldürdüler. Allah onların belasını versin, hakkını bırakmasın inşallah."

Evlenmek için para biriktiriyordu

Cenazesi aynı köyde kuzeninin yanına defnedilen Emin Eruğul'un babası Davut ve annesi Şirin Eruğul da terör örgütü PKK'ya tepki göstererek, "Evlenmek için birkaç kuruş para kazanmaya gitmişti. Bu vicdansızlar yoluna mayın döşedi. Allah hakkımızı bırakmasın. Allah, PKK'nın belasını versin. Bu vicdansızlığı yaptılar." diye konuştu.

Güçlükonak ilçesinin Koçtepe köyünde defnedilen Beştaş'ın eşi Sakine Beştaş, çocukken babasını kaybettiğini, şimdi de 3 evladının babasız büyüyeceğini söyledi.

Kendilerine bu acıyı yaşatanlardan hesap sorulmasını isteyen Beştaş, acısının dinmediğini vurguladı.

Baba Resul Beştaş ise Kürtçe, oğlunun katledildiğini belirterek, böyle bir acıyı hiç kimsenin yaşamasını istemediğini dile getirdi.

Şırnak, Şehit, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör örgütünün katlettiği işçilerin yakınlarının acısı dinmedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı 12:16 Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı Son dakika: Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen kırmızı ülkeler listesinden çıkardı 12:10 Son dakika: Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen kırmızı ülkeler listesinden çıkardı HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı 12:03 HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı
Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir 11:57 Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı 11:23 Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı 11:00 Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı 10:49 Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor 10:42 Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor

Son Dakika Haberleri
12:17 İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama geldi! HDP: Binamız ateşe verildi
12:16 Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı
12:09 Son dakika: Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen kırmızı ülkeler listesinden çıkardı
12:06 CureVac'in etkinlik oranı yüzde 47 çıktı! Elon Musk'ın desteklediği aşı şirketi yarı yarıya değer kaybetti
12:03 HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı
12:02 Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti
11:57 Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir
11:53 Şenol Güneş'in totemi başarı getirmedi! 2002'de başarı getiren gri takım elbise bu kez kazandırmadı
11:35 Kanal İstanbul videosu olay oldu! Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan video İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti
11:04 Altın güne yine düşüşle başladı! Gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama geldi! HDP: Binamız ateşe verildi İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama geldi! HDP: Binamız ateşe verildi         
12:18
Boynuna ip bağladığı atı aracın arkasında kilometrelerce koşturdu! Gündem olan olaya tepki yağdı Boynuna ip bağladığı atı aracın arkasında kilometrelerce koşturdu! Gündem olan olaya tepki yağdı         
12:14
CureVac'in etkinlik oranı yüzde 47 çıktı! Elon Musk'ın desteklediği aşı şirketi yarı yarıya değer kaybetti CureVac'in etkinlik oranı yüzde 47 çıktı! Elon Musk'ın desteklediği aşı şirketi yarı yarıya değer kaybetti         
12:06
Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti         
12:02
Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış         
11:27
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Pazar günü uygulanan kısıtlamanın kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerek Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Pazar günü uygulanan kısıtlamanın kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerek         
11:09
Sıfır aldığı motosikleti başına bela oldu! Hiç gitmediği şehirlerden sürekli ceza geliyor Sıfır aldığı motosikleti başına bela oldu! Hiç gitmediği şehirlerden sürekli ceza geliyor         
10:55
Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı         
10:46
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı         
09:55
Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu         
09:49
Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu         
09:38
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu         
21:34
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 12:23:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta terör örgütünün katlettiği işçilerin yakınlarının acısı dinmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement