Şişecam'ın tek çatı altında birleştirmesi hissedarlar tarafından onaylandı

Şişecam Topluluğu'nun tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ardından hissedarlar tarafından da onaylandı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin ana iştirakleri konumundaki Anadolu Cam Sanayii AŞ, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret AŞ, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret AŞ, Soda Sanayii AŞ ve Trakya Cam Sanayii AŞ'yi devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin çalışmalar 30 Ocak 2020 tarihinde başlatılmış, 27 Nisan 2020 tarihinde SPK'ya yapılan resmi başvuru ise 23 Temmuz 2020 tarihinde onaylanmıştı.

SPK onayının ardından 26-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında söz konusu ana iştiraklerin Şişecam bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi kabul edildi.

SPK onayı sonrasında 26-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında birleşme özel gündemiyle Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantıları sonucunda; Anadolu Cam Sanayii AŞ, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret AŞ, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret AŞ, Soda Sanayii AŞ ve Trakya Cam Sanayii AŞ'nin tüm aktif ve pasif mal varlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi onaylandı.

Genel Kurullar tarafından alınan onay kararları sonrasında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme sürecinin eylül ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

"Tüm faaliyetlerimizi tek şirket çatı altında toplamak üzere bu yılın başında yola çıktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Kırman, şunları kaydetti:

"Küresel yapılanmamızın olgunluğunu artırmak amacıyla tüm faaliyetlerimizi tek şirket çatısı altında toplamak üzere bu yılın başında yola çıktık. Şişecam'ın küresel rekabette gücüne güç katacak olan birleşme işleminin bugünkü Genel Kurul'a katılan hissedarlarımız tarafından oy birliğiyle kabul edilmesi, geleceğin Şişecam'ının inşası yolunda attığımız bu önemli adım konusunda bizleri daha da yüreklendirdi. Şişecam'a koşulsuz destek veren hissedarlarımız başta olmak üzere bu süreçteki değerli katkıları ve Şişecam'a duydukları güven ve bağlılıklarından dolayı çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şişecam sürdürülebilir değer yaratan örnek bir şirket olarak, paydaşlarından aldığı büyük güçle küresel hedefleri doğrultusunda daha da hızlı adımlarla ilerleyecektir."

Söz konusu birleşme işlemi tamamlandığında Borsa İstanbul'da işlem gören tek Topluluk şirketinin Şişecam olacağına kaydeden Kırman, "Böylece halka açıklık oranı ve işlem derinliği artmış, halka açık payların 1 milyar doları aşan piyasa değeri ile yatırımcılar için daha cazip tek bir hisse Borsa İstanbul'da işlem görecek. İlk etapta MSCI Endeksi olmak üzere önümüzdeki dönemde diğer önemli endekslere de dahil olacak olan Şişecam, uluslararası fon ve yatırımcılar açısından daha fazla ilgi odağı olacaktır. Birleşme sonucunda, tedarik zinciri, üretim, satış ve pazarlama gibi ana fonksiyonlarımızın merkezileşmesiyle maliyet avantajı sağlamayı, iş kollarımız arasında sinerji yaratmayı, karar alma süreçlerimizi daha etkin hale getirmeyi, nihai olarak da gelirlerimiz ve karlılığımızı daha da artırarak, yatırımcılar açısından daha yüksek bir hisse performansı sergilemeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şişecam'ın birleşme hamlesini uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kırman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı iş kollarında dört kıtaya yayılan bir coğrafyanın daha etkin yönetimini mümkün kılan, çevik, hızlı ve yalın bir küresel yapılanmayı beraberinde getiren bu birleşme küresel sermaye piyasalarındaki algımızı ve konumumuzu daha da güçlendirirken, rekabet gücümüze ve şirket olarak yarattığımız ekonomik değere büyük katkı sağlayacak. Şişecam 85'inci yılında iddialı küresel hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Şişecam'ın köklü geçmişinden aldığımız güçle birleşme sürecini planlandığı şekilde tamamlayacağız. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir değer yaratan büyüme stratejimiz doğrultusunda, ana faaliyet alanlarımızda etkinliğimizi artıracak stratejik adımlar atmanın yanı sıra gelecek vaat ettiğine inandığımız yeni iş alanlarındaki yatırım fırsatlarını da değerlendireceğiz. Ülkemizi küresel arenada haklı bir gururla temsil eden Şişecam olarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdüreceğiz."