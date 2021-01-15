648 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 648 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Bahçesaray'da 70 ve Başkale ilçesinde 43 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadelede ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Hakkari

Hakkari ve ilçelerinde de olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 96 köy ve 193 mezra yolu kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kent merkezinde belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollardaki karları temizledi.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 86 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının başlatıldığını belirten Yentür, en kısa zamanda yolları açacaklarını kaydetti.

Belediye ekipleri de mahalle yollarında kar küreme çalışmalarına başladı.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 160 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışma başlattığı kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri de kaldırımlarda çalışması yürüttü.