Sivas'ın Gemerek ilçesinde, karın ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Dendil köyünde bir evin bahçesinde bulunan çatı sundurması, çatıda biriken karın eriyerek kayması sonucu çöktü.
Olay anı evin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı. Görüntüde, çatıda biriken karların aniden kayarak sundurmanın üzerine düşmesi ve yapının bu yükü taşıyamayarak çökmesi yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Çatı Kar Yüküyle Çöktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?