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Sivas'ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası rüzgarı

57 dakika önce

Sivas'ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası rüzgarıSİVAS - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sivas'ta sahne aldı Sivas Kongresi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sahne aldı.

Sivas'ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası rüzgarı

SİVAS - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sivas'ta sahne aldı

Sivas Kongresi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sahne aldı.

4 Eylül Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Orkestra şefi Cemi'i Can Deliorman, yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu tarafından bir çok parça seslendirildi.

170 kişilik dev kadro çoksesli müziğin seçkin örneklerini sergileyerek vatandaşlara unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Sivas'ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası rüzgarı

Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:53 Kaynak: İHA
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