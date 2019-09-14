Son Dakika Haberleri: Sivas'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs kaza yaptı: 8 yaralı
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Sivas'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta öğrencilerin bulunduğu minibüsün kaza yapması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 8 kişi karalandı.

Sivas'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs kaza yaptı: 8 yaralı, System.String[]

Sivas'ta öğrencilerin bulunduğu minibüsün kaza yapması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 8 kişi karalandı.


Kaza, Sivas- Kayseri karayolu Dedeli köyünde meydana geldi. Nevşehir'den Giresun istikametine gitmekte olan M.D. yönetimindeki 28 M 5117 plakalı minibüs, Dedeli köyü geçişinde yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Minibüstekilerin öğrenci kaydı için gittikleri Nevşehir'den Giresun'a dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:07 Kaynak: İHA
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