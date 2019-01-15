Son Dakika Haberleri: Sivas Valisi Salih Ayhan'dan Aa'ya Ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan'dan Aa'ya Ziyaret

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan'dan Aa'ya Ziyaret, System.String[]
Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.


Vali Ayhan, ziyarette, AA'nın basın sektöründe önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

Kente yapılan projeler hakkında da bilgi veren Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin Sivas'ın en önemli vizyon projeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Ayhan, kayak merkezinde yapılacak yeni otelle yatak kapasitesinin artırılacağını müjdeledi.

Özellikle ilkokul çağındaki çocukları kayakla buluşturmayı arzuladıklarını dile getiren Ayhan, "Bununla ilgili bir proje başlattık. İlçelerimizden seçeceğimiz öğrencilerimizi Yıldız Dağı Kış Turizmi Merkezi'nde ağırlayacağız. Bu öğrencilerimiz arasından profesyonel kayakçılar yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ayhan'a Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:04 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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