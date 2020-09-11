Sivassporlu Casimir Ninga: Takımın çok güzel bir atmosferi var - Son Dakika

Sivassporlu Casimir Ninga: Takımın çok güzel bir atmosferi var

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Casimir Ninga, "Takımın çok güzel bir atmosferi var. Takım arkadaşlarım olsun, personelimiz olsun, teknik heyetimiz olsun beni çok güzel karşıladı" dedi.

Sivassporlu Casimir Ninga: Takımın çok güzel bir atmosferi var, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Casimir Ninga, "Takımın çok güzel bir atmosferi var. Takım arkadaşlarım olsun, personelimiz olsun, teknik heyetimiz olsun beni çok güzel karşıladı" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Casimir Ninga açıklamalarda bulundu. Fransa Lig 1 ekiplerinden SCO Angers'tan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kırmızı-beyazlı ekibe katılan Casimir Ninga, Sivasspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Bolu'nun Gerede ilçesinde yapılan sezon başı kampına sonradan katıldığını kaydeden Ninga, "Takımın çok güzel bir atmosferi var. Takım arkadaşlarım olsun, personelimiz olsun, teknik heyetimiz olsun beni çok güzel karşıladı. Artık Sivas'tayız ve lig haftasına girdik. Maçımıza odaklanarak konsantre olduk" diye konuştu.Ninga, Sivasspor'dan transfer teklifi aldığında, takımın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olduğunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını belirterek, "UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmamız beni çok motive ediyor. Avrupa Ligi, buraya gelmemde çok büyük artıydı. Umarım çok güzel geçecek" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 20:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sivassporlu Casimir Ninga: Takımın çok güzel bir atmosferi var - Son Dakika Spor

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