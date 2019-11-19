Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının saygınlığının artırılması projesi "İletişim Planlama Çalıştayı" yapıldı.



Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının saygınlığının artırılması projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı II çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi.



Proje ile sivil toplum kuruluşları üyeleri, birimleri/bileşenleri arasında, ayrıca özel sektör, kamu ve akademisyenler arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılması yoluyla Erzurum ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının yönetim kapasitelerinin saygınlığının artırılması amaçlanıyor.



Proje 15 aylık süreçte Türkiye ve Almanya'daki dernekleri kapsayan Platform oluşturacak, derneklerin yönetimsel/finansal kapasitelerinin sürdürebilir gelişimi için iletişim planı, izleme ve değerlendirme planı, stratejik plan hazırlamalarına destek olacak, ve böylece kapasitelerinin artırılması yolluyla Türkiye'de organik tarım alanında çalışan derneklerin kapasitelerinin artırılmasına destek olacak.



Proje değerlendirme toplantısı iştirakçi dernek temsilcileri, DOĞTARBESBİR Başkanı Nazmi Ilıcalı, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy, Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Dartan, Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Doç. Dr. T. Mesut Eren, Doç. Dr. Emel Poyraz Almanya IFOAM Uzman Niamh HOLLAND katılımları ile gerçekleştirildi. - ERZURUM