Siyasi Partilerden Muğlaspor'a Kritik Maç Öncesi Destek

Spor Toto 3'üncü lig 3'üncü grupta bu hafta sonu sahasında Anadolu Bağcılar
ile kritik bir maça çıkacak olan Muğlaspor için 4 partinin ilçe başkanı, Menteşe
Belediye Başkanı Bahattin Gümüş
'ün katılımıyla bir araya geldi. Menteşe Belediyesi'ne ait Atapark'ta düzenlenen kahvaltıya, Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ak Parti Menteşe İlçe Başkanı Tamer Topal, CHP
Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak
, MHP
Menteşe İlçe Başkanı Selim
Bağcıoğlu ve Demokrat Parti
Menteşe İlçe Başkanı Abdullah Eskihisarlı, kulüp yöneticileri ve basın mensupları katıldı.
Konuşmasında Anadolu Bağcılar maçının önemine değinen Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz yaptığı açıklamada, "Pazar günü çok önemli bir maçımız var. Geçen akşam eski başkanlarımızla yemek yemiştik. Bugün de siyasi partilerimizin ilçe başkanlarıyla bir araya geldik. Pazar günü herkesi bizlerle beraber olmaya davet ediyoruz. İlçe başkanlarımız sağ olsunlar bizi kırmadı. Bugün buraya gelerek bize güç verdiler. Muğlaspor siyaset üstü bir kurumdur. İnşallah Pazar günü istediğimiz sonucu alırız" dedi.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, "Muğlaspor hepimizin ortak değeri. Pazar günü çok önemli bir maçımız var. Haftasonu oynanacak bu önemli maça tüm Menteşe halkını bekliyoruz. Ekonomik koşullarımız belli. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu hepiniz biliyorsunuz. Muğlaspor'da futbolcuların alacakları gecikebilir fakat Muğlaspor'da kimsenin alacağı kalmaz ve kalmamıştır" dedi.
Muğlaspor Anadolu Bacılar ile Pazar günü saat 15: 00'da Muğla Atatürk
Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Kulüpten yapılan açıklamada öğrenci biletlerinin ve açık tribün bilet fiyatlarının 2 liraya düşürüldüğü dile getirildi. - MUĞLA