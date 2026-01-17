Siyasi Program ve Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Siyasi Program ve Etkinlikler

17.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün TBMM ve çeşitli bakanlıklar önemli etkinliklere ve programlara katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine katılacak.

(Hatay/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" sosyal konut kura çekimi törenine iştirak edecek.

(Malatya/12.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzeydoğu Anadolu Teşkilat Bölge Strateji Toplantısı'na, Erzurum TOKİ Konut Kura Çekimi programına ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi 20. Araç Filosu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Erzurum/10.00/13.00/15.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunacak, partisinin il başkanlığında İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Şırnak/13.00/13.30/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, partisinin il başkanlığında basın açıklaması yapacak, Üç Kademe Toplantısı'na katılacak, esnafı ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi ile MHP İl Başkanlığına ve Kocaeli Yozgatlılar Derneğine ziyarette bulunacak.

(Kocaeli/13.30-18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 18. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Berlin)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na, DEİK-İş Konseyleri 2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları ve Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, RAMS Başakşehir-Mısırlı.com Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftasına, Atakaş Hatayspor-Manisa FK, Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor ve Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Hatay/Balıkesir/13.30/İstanbul/19.00)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 19. haftası 3, Beyaz Grup'un 21. haftası 4 karşılaşmayla başlayacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 17. hafta, 14 karşılaşmayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasına, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic-Bahçeşehir Koleji ve Safiport Erokspor-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Fenerbahçe Opet-Dardanel Çanakkale Belediyespor, OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/14.00/16.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında, Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank-Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana-Zerenspor, Bahçelievler Belediyespor-Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları ve Aras Kargo-Göztepe müsabakaları yapılacak.

(Aksaray/Ankara/14.00/İstanbul/14.00/16.00/Bursa/18.00/İzmir/19.00)

8- SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma ve Ziraat Bankkart-Gebze Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/15.00/Ankara/17.00)

9- EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Replasa Beti-Onak takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Villava/20.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftası, Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum ve Odunpazarı-Üsküdar Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Ankara/Eskişehir/17.00)

11- Fas'ın ev sahipliğindeki Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncülük maçında, Mısır ile Nijerya karşı karşıya gelecek.

(Kazablanka/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasi Program ve Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı 2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı
Bomba iddia: Netanyahu, Trump’tan İran’a saldırı planlarını ertelemesini istedi Bomba iddia: Netanyahu, Trump'tan İran'a saldırı planlarını ertelemesini istedi
Mutlu son Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın
Suudi Arabistan’da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu
Infantino’nun maaşı olay oldu Infantino'nun maaşı olay oldu
Fener taraftarını heyecanlandıran kare Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Sevcan Orhan’a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu Bomba itiraf Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Tokyo’da elektrik kesilince ulaşım felç oldu Binlerce kişi istasyonda sıkıştı Tokyo'da elektrik kesilince ulaşım felç oldu! Binlerce kişi istasyonda sıkıştı
Galatasaray taraftarını kahreden haber Galatasaray taraftarını kahreden haber
Güle güle En-Nesyri Yeşil ışığı yaktı gidiyor Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

00:22
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
00:09
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:19
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 01:13:03. #7.11#
SON DAKİKA: Siyasi Program ve Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.