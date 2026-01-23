Siyasi Ziyaretler ve Spor Haftası Başlıyor - Son Dakika
Siyasi Ziyaretler ve Spor Haftası Başlıyor

23.01.2026 09:16
CHP lideri Özgür Özel ve bakanlar çeşitli etkinlikler için illeri ziyaret edecek, spor karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in duruşmasını takip edecek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, Mesleki Eğitimde Stratejik İşbirliği, Dijital Dönüşüm ve Hamilik Protokolü İmza Töreni ile AK Parti İl Kadın Kolları Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Kütahya/09.00/10.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı'nda İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı'na, Yıldırım Beyazıt İmarethanesi'nde "Söz Gençlikte" programlarına iştirak edecek.

(Balıkesir/11.30/14.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları ve yöneticileriyle kahvaltıda bir araya gelecek, partisinin Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı, Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birim Toplantısı ve kadın kolları programına katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

(Adana/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- ?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, TOKİ kura çekilişi ile Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Manisa/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı ile TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kura Çekiliş Programı'na iştirak edecek.

(Kastamonu/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eximbank Alıcı Kredileri Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Batman/11.15/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi ile 2025'in 3. çeyreğine ilişkin finansal hesaplar raporunu açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, Trabzonspor-Kasımpaşa müsabakasıyla başlayacak.

(Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Adana Demirspor-Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

(Adana/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 20. haftası 1 maçla, Beyaz Grup'un 22. haftası ise 2 maçla başlayacak.

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Glint Manisa Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla başlayacak.

(Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftası, MC Sistem Yurdum-Göztepe maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

7- Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu müsabakalarına Zeytinburnu Buz Adası'nda devam edilecek. Organizasyonda; Yeni Zelanda-Letonya, Hollanda-Kazakistan ve Türkiye-Güney Kore maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA

Özgür Özel, Ekonomi, Finans, Güncel, Spor

Son Dakika Güncel Siyasi Ziyaretler ve Spor Haftası Başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Siyasi Ziyaretler ve Spor Haftası Başlıyor - Son Dakika
