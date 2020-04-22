SOCAR Türkiye'nin özel gün bağışları Kovid-19 kampanyalarına gidecek

SOCAR Türkiye, özel günlerde çalışanları adına çeşitli kurumlara yaptığı bağışları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında değerlendirecek ve çeşitli kurumlara destek olacak.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Koruncuk Vakfı'nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında çocuklar için başlattığı "İyilik Kolisi" kampanyasına bağış yaptı. Böylece, SOCAR Türkiye, eğitim hakkı risk altında olan çocukların salgın döneminde evde kalmalarına destek verdi.

Şirket, Anneler Günü'nde ise Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışta bulunarak Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitime geçen öğrencilerin online eğitim masraflarına destek olacak. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nda Kızılay'ın Korona Dayanışma Projesi'ne bağış yapacak.

SOCAR Türkiye'nin söz konusu üç özel günde yapacağı bağışın toplam miktarı 460 bin lira olacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen SOCAR Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı Murat LeCompte, SOCAR Türkiye'nin özel günlerde tüm çalışanları adına çeşitli sivil toplum örgütlerine bağışta bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketimiz ve tüm iştiraklerimizdeki çalışanlarımız için yaptığımız ve artık bir gelenek haline gelen bu desteklerle ilgili olarak, içinde bulunduğumuz durumda ne yapabileceğimizi düşündük. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yanı sıra Anneler Günü ve Ramazan Bayramı için de Kovid-19 kampanyalarına bağışta bulunacağız. Bu salgından ülke olarak bir an önce kurtulmak ve normal yaşamlarımıza kavuşmak, en büyük dileğimiz. Ancak süre uzarsa Babalar Günü ve Kurban Bayramı'nda da bu tür desteklerimizi sürdürme niyetimiz var. Amacımız hastalık süresince, ihtiyacı olanların sağlıklı bir şekilde evlerinde kalabilmelerini sağlamak."