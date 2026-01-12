SOGEP Projeleri Destekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

SOGEP Projeleri Destekleniyor

SOGEP Projeleri Destekleniyor
12.01.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUDAKA, SOGEP kapsamında 4 projeye yaklaşık 24 milyon TL destek verecek. 40 kişi istihdam edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yapılan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

Program kapsamında; illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların giderilmesi, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik ile sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu hedefler doğrultusunda bölgeden sunulan projeler arasından 4 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 46 milyon TL olan projelere, KUDAKA tarafından yaklaşık 24 milyon TL tutarında mali destek sağlanacak.

Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgede yaklaşık 40 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. SOGEP kapsamında desteklenecek projelerin, bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunması bekleniyor.

2025 yılı SOGEP kapsamında desteklenen projeler şunlar; "Erzurum Yeteneğini Keşfet Düşlediğin Renk ve Motifleri Halıya Yansıt Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Erzincan Engelsiz Nefes Evi Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü; Erzincan Erzincan'ın Soğuk Zinciri, Üreten Ailelerle Büyüyor Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği; Bayburt Ahşap İşleme Atölyesi Projesi Bayburt M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü" - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SOGEP Projeleri Destekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
Zeytinburnu’nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

15:32
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta İşte fiyatı
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
15:21
AK Parti’ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan’ın fotoğrafına selam durdu
AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:20
Fenerbahçe maçının stadı değişti
Fenerbahçe maçının stadı değişti
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 15:48:31. #7.11#
SON DAKİKA: SOGEP Projeleri Destekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.