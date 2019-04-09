Son Dakika Haberleri: Sohbet Ederken Balkondan Düştüler

Sohbet Ederken Balkondan Düştüler

55 dakika önce

Düzce'de tek katlı bir evin balkonundan düşen iki kadın yaralandı.

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Düzce'de tek katlı bir evin balkonundan düşen iki kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çilimli ilçesi Yeşil Mahallesi'nde Ayşe Varol'a ait tek katlı evin balkon duvarında oturan Zeynep Özdemir ile İrem Ulcay, sohbet ettikleri sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten dengelerini kaybederek toprak zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar oluşan kadınları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Yaralananların misafirleri olduğunu anlatan ev sahibi Ayşe Varol, ne olduğunu anlayamadığını ifade ederek, "Dışarıda oturuyorlardı, ben de dışarıya çıktım. Yerdeydiler, 'Kalkın ne oturuyorsunuz?' dedim. Biri 'elim kırıldı', biri de 'belim kırıldı' dedi. Daha sonra hastaneye götürdüler." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:33 Kaynak: AA
Çilimli, Ayşe Varol, Düzce, Güncel
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