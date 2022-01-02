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Sokak köpekleri, 10 yaşındaki çocuğa saldırdı - Son Dakika

Sokak köpekleri, 10 yaşındaki çocuğa saldırdı

02.01.2022 17:07

Ankara'da başıboş köpekler 10 yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla saldırıdan kurtulan çocuğun vücudunda derin yaralar oluşurken, o anlar anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, R. A. isimli 10 yaşındaki çocuk yoldan geçtiği sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI

Durumu fark eden civar sakinleri duruma müdahale ederek küçük çocuğu köpeklerden kurtardı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine saldırının gerçekleştiği yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğa saldırdı! Korku dolu anlar kameraya yansıdı

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Vücudunda derin yara izleri olan R.A. hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Köpeklerin saldırı anı ise bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"EN AZ 50-60 DİKİŞLİK YARA VAR"

Saldırı anına şahitlik eden çevre sakinlerinden Serkan Nalbant ise bu tür olayların mahallede çok sık yaşandığını belirterek, "Evdeydik, bir anda sesler duyduk. Çıktık baktık köpekler çocuğu parçalamış. Diğer komşumuz da köpekleri kovalamış. O sırada da biz geldik. Ambulansı aradık. Çocuğun ailesini, yakınları aradım buraya getirdim. Sonra ambulans geldi. Çocuğu hastaneye götürdüler. Çocukta en az 50-60 dikişlik yara vardı. Çocuğu baya parçalamışlar. Polisler de geldi inceleme başlattı.

Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğa saldırdı! Korku dolu anlar kameraya yansıdı

''ÇOK DERİN YARALARI VARDI''

Mahalleli olarak hepimiz çocuğun yardımına koştuk. Pantolonu yırtılmıştı. Kıyafet getirdik. Yaralarına buz koyduk. Çok derin yaraları vardı. Daha önce de çok sefer bu olaylar yaşandı. Sürekli yaşanıyor. Hepimizin çocuğu var. Ben sokak köpeklerinin bir an önce toplanmasını istiyorum. Hepimiz hayvan seviyoruz ama bu kadarı da hoş değil. Akşam olduğu zaman 20-25 köpek buraya iniyor. Bizler de sokağa çıkamıyoruz. Çocuğumu bakkala bile gönderemiyorum" dedi.

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Doğantepe, Altındağ, Ankara, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpekleri, 10 yaşındaki çocuğa saldırdı - Son Dakika


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