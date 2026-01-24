Sokak Köpekleri Sahipli Köpeği Parçaladı - Son Dakika
24.01.2026 10:26
Bucak'ta sokak köpekleri, bağlı köpeğe saldırarak telef olmasına sebep oldu. Sahibi çözüm istedi.

Burdur'un Bucak ilçesinde gece saatlerinde bahçede bağlı olan sahipli köpeğe, sokak köpekleri saldırması anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda köpek telef olurken köpeğin sahibi, her gün neredeyse bir hayvanını köpeklerin saldırısında kaybettiğini belirterek çözüm bulunmasını istedi.

Olay, dün gece saatlerinde Bucak ilçesi Sazak Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Damarcan'a (50), ait evin bahçesinde bulunan tasmalı ve sahipli köpek gece saatlerinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaklaşık 6 sokak köpeğin saldırısına uğrayan, sahipli köpek saldırı sonucu telef oldu. O anlar ise evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; sokak köpeklerinin evin bahçesine gelmesi, sahipli köpeğe saldırması ve köpeği telef etmeleri yer alıyor.

"Şu ana kadar sokak köpekleri, 4 tane köpeğimi parçaladı"

Evinde hobi amaçlı hayvanlar beslediğini belirten Hasan Damarcan, "8 köpeğim, tavuklarım ve kedilerim var. Her gün bu hayvanlarıma bakmaya geliyorum. 4-5 senedir köpeklerimle alakalı sıkıntılar olduğu için dertliyim. Dün gece kendi evimde dururken sokak köpekleri, köpeğimizin zincirini kopartarak parçaladığını gördük. Bunu da evimde bulunan güvenlik kamerasında fark ettik. Şu ana kadar sokak köpekleri, 4 tane köpeğimi parçaladı. Bu konuyla ilgili şikayetçi oldum, kamera kayıtlarını emniyette gönderdim. Burada gereken bütün işlemleri yapılıyor" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sokak Köpekleri Sahipli Köpeği Parçaladı
