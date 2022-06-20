Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. 6 aylık Yaren A., ismi öğrenilemeyen annesi tarafından emzirildi. Anne, bebeğini emzirdikten sonra uyuması için beşiğe bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca sessiz kalan Yaren'i kucağına alan anne, nefes almadığını gördü. Anne, durumu bildirdiği yakınlarıyla bebeği alarak Yenişehir ilçesindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktorların yaptığı kontrolde Yaren'in, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için adli tıpa götürüldü. Olayın haber verilmesiyle hastaneye gelen polis ekipleri, anneyi ifadesini almak için emniyete götürdü.

Kaynak: DHA

Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Soluk borusuna süt kaçan Yaren bebek, öldü - Son Dakika

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