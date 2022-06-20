Soluk borusuna süt kaçan Yaren bebek, öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Soluk borusuna süt kaçan Yaren bebek, öldü

20.06.2022 12:24
Soluk borusuna süt kaçan Yaren bebek, öldü

DİYARBAKIR'da annesinin emzirdikten sonra beşiğe bıraktığı 6 aylık Yaren A., nefes borusuna süt kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'da annesinin emzirdikten sonra beşiğe bıraktığı 6 aylık Yaren A., nefes borusuna süt kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. 6 aylık Yaren A., ismi öğrenilemeyen annesi tarafından emzirildi. Anne, bebeğini emzirdikten sonra uyuması için beşiğe bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca sessiz kalan Yaren'i kucağına alan anne, nefes almadığını gördü. Anne, durumu bildirdiği yakınlarıyla bebeği alarak Yenişehir ilçesindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktorların yaptığı kontrolde Yaren'in, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için adli tıpa götürüldü. Olayın haber verilmesiyle hastaneye gelen polis ekipleri, anneyi ifadesini almak için emniyete götürdü.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soluk borusuna süt kaçan Yaren bebek, öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 19:15:34. #1.11#
SON DAKİKA: Soluk borusuna süt kaçan Yaren bebek, öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement