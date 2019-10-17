Son Dakika Haberleri: Soma'da kök hücre ve kan bağışı
Son Dakika Sağlık Soma'da kök hücre ve kan bağışı

Soma'da kök hücre ve kan bağışı

1 saat önce

Soma Devlet Hastanesi ve Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanlığı iş birliğinde hastane içinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Soma'da kök hücre ve kan bağışı, System.String[]

Soma Devlet Hastanesi ve Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanlığı iş birliğinde hastane içinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay'ın kan alma biriminin hastane binası içinde kurduğu standa gelen vatandaşlar ve hastane personeli, gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Kapmaya kapsamında kendisi de kan ve kök hücre bağışında bulunan hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, bağışçılara teşekkür etti. Çağlayan, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Soma Devlet Hastanesi, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek: NATO, Türkiyesiz yapamaz
Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:27:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soma'da kök hücre ve kan bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]