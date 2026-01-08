Somaliland'da İsrail Üssü İhtimali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Somaliland'da İsrail Üssü İhtimali

08.01.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somaliland'da İsrail'in askeri üs kurma seçeneği değerlendiriliyor, güvenlik işbirliği gündemde.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Siyasi İşler Dairesi Müdürü Deka Kasım, İsrail'in bölgelerinde askeri üs kurma seçeneğinin "masada olduğunu" söyledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Kasım, Tel Aviv yönetiminin Somaliland'ı tanımasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önceki açıklamanın aksine İsrail'in Somaliland'da askeri üs kurma seçeneğinin "masada olduğu" ve değerlendirildiğini belirten Kasım, bu adıma ilişkin kararın karşılıklı büyükelçilikler açılmasının ardından taraflar arasında yapılacak anlaşmanın içeriğine bağlı olduğunu ifade etti.

Kasım, İsrail ile yapılacak güvenlik işbirliğinin "terörle mücadeleyi ve denizcilik alanını" da kapsayacağını kaydetti.

İsrail, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesini tanıdığını duyurmuştu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Tel Aviv'in bu kararın ardından yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri Somaliland bölgesine sürgün edeceği ve Somaliland'da askeri üs kuracağını söylemişti.

Somaliland Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Mahmud'un açıklamalarını reddederek İsrail'in bölgede askeri üs kurmayacağını savunmuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somaliland'da İsrail Üssü İhtimali - Son Dakika

Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 13:00:06. #7.11#
SON DAKİKA: Somaliland'da İsrail Üssü İhtimali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.