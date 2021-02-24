Son dakika... AK Parti'li Ödünç, Bakan Fahrettin Koca'dan Gürsu'daki devlet hastanesi için tomografi cihazı talebinde bulundu - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi için tomografi cihazı talebinde bulunduğu bildirildi.

Milletvekili iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Ödünç, hastanenin Gürsu ve çevre ilçelere sunduğu sağlık hizmetiyle, bölgede büyük bir yükü omuzladığını vurguladı.

Çalışmalarını yakından takip ettiği hastanenin tomografi cihazına ihtiyacı olduğunu aktaran Ödünç, şunları kaydetti:

"Günde 50 hastamızın cihaz bulunmadığı için başka hastanelere sevk edildiğini yetkililerden öğrenince, bunu ilgili makamlara taşımak için harekete geçtim. Neticede Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'dan bir randevu alarak hastanemizin bu talebini ilettim. Bu şekilde günlük 75-100 kişiye hizmet verileceğini dile getirdim. Yapmış olduğumuz görüşme neticesinde Sayın Bakan bu işle bizzat ilgileneceğini ve en kısa zamanda tomografi cihazını hastaneye kazandıracaklarını ifade etti. Kendilerine Gürsulu hemşehrilerim adına teşekkür ettim. Bu süreci yakından takip edeceğimi ifade ediyor, tomografi cihazımızın hastanemiz için hayırlı olmasını diliyorum."