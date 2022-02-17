Üye Girişi
ALMANYA'DA IRKÇI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GÜLTEKİN ADINA AĞRI'DA KÜTÜPHANE AÇILDI - Son Dakika

ALMANYA'DA IRKÇI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GÜLTEKİN ADINA AĞRI'DA KÜTÜPHANE AÇILDI

17.02.2022 19:31

ALMANYA'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Gökhan Gültekin (37), memleketi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde anıldı.

ALMANYA'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Gökhan Gültekin (37), memleketi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde anıldı. Gültekin'in adının verildiği bir kütüphanenin de açılışı yapıldı.

Almanya'da 19 Şubat 2020 gecesi Heumarkt ve Kurt- Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında Gökhan Gültekin hayatını kaybetti. Almanya'dan Ağrı'ya getirilen Gültekin'in cenazesi, baba ocağı olan Eleşkirt ilçesinin Tahir Beldesi'nde toprağa verildi. Gültekin'in ölümünün 2'nci yıldönümü dolayısıyla Tahir Beldesi'nde tören düzenlendi. Yurt dışında olan ailesinin katılamadığı anma töreninde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ile beldedeki akrabaları yer aldı. Başkan Eren ve beldede yaşayanlar, Gültekin'in mezarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Başkan Eren, Gültekin'in mezarına çiçek bıraktı.

GÖKHAN GÜLTEKİN KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Mezarlık ziyareti sonrası Gökhan Gültekin'in adının verildiği kütüphanenin açılışı yapıldı. Tahir Ortaokulu'ndaki açılış törenine katılan YTB Başkanı Eren, öğrenci ve öğretmenlere hediye verdi. Açılış sonrası açıklamada bulunan YTB Başkanı Eren, yurt dışındaki ırkçı saldırıların ve hayatını kaybedenlerin unutulmaması amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Saldırı sonrası Almanya'da büyük bir yürüyüş düzenlendiğini ifade eden Eren, "Bundan iki sene evvel 19 Şubat 2020'de maalesef Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı bir saldırı gerçekleşti. İki ayrı kafeye yapılan saldırılarda 9 insan hayatını kaybetti. Farklı milletlerden Almanya'ya gelmiş, oraya vergi veren, orada çalışan, orada istihdam yaratan, o ülkeye katkı sağlayan insanların olduğu yerlere saldırılar yapıldı. Hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşımız vardı. Bir tanesi Almanya'da defnedildi. Bir tanesi Çorum'da bir tanesi de Ağrı Eleşkirt Tahir beldesinde defnedildi. Gökhan kardeşimizin mezarını ziyaret ettik. Şu anda da Tahir Orta Okulumuza geldik. Neden buradayız? Bu okulumuz şirin bir okulumuz ve güzel bir kütüphane yapmak istedik. İsmini de Gökhan Gültekin Kütüphanesi koyduk. YTB olarak da Gökhan'ın adını burada yaşatmak istiyoruz. Öğrencilerimiz burada. Onlarda inşallah Gökhan abilerinin ismini unutmayacaklar. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının vermiş olduğu mücadeleyi de görmüş olacaklar" diye konuştu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kütüphane kurulumuna katkı sağlayan Yurt Dışı Türkler Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren ve beraberindekilere teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi Heumarkt ve Kurt- Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Yaşları 21 ile 44 arasındaki 9 kişiyi öldüren Tobias Rathjen (43), saldırının ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi Gabrielle Rathjen'i ve daha sonra kendisini öldürdü. Saldırıda Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz adlı Türk vatandaşları ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Rumen) ve Said Nasser El Hashemi (Afgan) hayatını kaybetti.

ALMANYA'DA IRKÇI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GÜLTEKİN ADINA AĞRI'DA KÜTÜPHANE AÇILDI
ALMANYA'DA IRKÇI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GÜLTEKİN ADINA AĞRI'DA KÜTÜPHANE AÇILDI
ALMANYA'DA IRKÇI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GÜLTEKİN ADINA AĞRI'DA KÜTÜPHANE AÇILDI
ALMANYA'DA IRKÇI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GÜLTEKİN ADINA AĞRI'DA KÜTÜPHANE AÇILDI
ALMANYA'DA IRKÇI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GÜLTEKİN ADINA AĞRI'DA KÜTÜPHANE AÇILDI
ALMANYA'DA IRKÇI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GÜLTEKİN ADINA AĞRI'DA KÜTÜPHANE AÇILDI

YORUMLAR
500

Schumacher, Eleşkirt, Almanya, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALMANYA'DA IRKÇI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GÜLTEKİN ADINA AĞRI'DA KÜTÜPHANE AÇILDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:37 Çoban çalılıkların arasında buldu! 20 yaşındaki engelli kadın bıçaklanarak katledilmiş
19:27 Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe, Slavia Prag'ı karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:23 Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı
19:08 Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yaptı: Hastaneye yatışlarda yüzde 28 azalma görüldü
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 19:48:36. #1.12#
SON DAKİKA: ALMANYA'DA IRKÇI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GÜLTEKİN ADINA AĞRI'DA KÜTÜPHANE AÇILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement