ALMANYA'DA IRKÇI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GÜLTEKİN ADINA AĞRI'DA KÜTÜPHANE AÇILDI - Son Dakika

ALMANYA'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Gökhan Gültekin (37), memleketi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde anıldı. Gültekin'in adının verildiği bir kütüphanenin de açılışı yapıldı.

Almanya'da 19 Şubat 2020 gecesi Heumarkt ve Kurt- Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında Gökhan Gültekin hayatını kaybetti. Almanya'dan Ağrı'ya getirilen Gültekin'in cenazesi, baba ocağı olan Eleşkirt ilçesinin Tahir Beldesi'nde toprağa verildi. Gültekin'in ölümünün 2'nci yıldönümü dolayısıyla Tahir Beldesi'nde tören düzenlendi. Yurt dışında olan ailesinin katılamadığı anma töreninde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ile beldedeki akrabaları yer aldı. Başkan Eren ve beldede yaşayanlar, Gültekin'in mezarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Başkan Eren, Gültekin'in mezarına çiçek bıraktı.

GÖKHAN GÜLTEKİN KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Mezarlık ziyareti sonrası Gökhan Gültekin'in adının verildiği kütüphanenin açılışı yapıldı. Tahir Ortaokulu'ndaki açılış törenine katılan YTB Başkanı Eren, öğrenci ve öğretmenlere hediye verdi. Açılış sonrası açıklamada bulunan YTB Başkanı Eren, yurt dışındaki ırkçı saldırıların ve hayatını kaybedenlerin unutulmaması amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Saldırı sonrası Almanya'da büyük bir yürüyüş düzenlendiğini ifade eden Eren, "Bundan iki sene evvel 19 Şubat 2020'de maalesef Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı bir saldırı gerçekleşti. İki ayrı kafeye yapılan saldırılarda 9 insan hayatını kaybetti. Farklı milletlerden Almanya'ya gelmiş, oraya vergi veren, orada çalışan, orada istihdam yaratan, o ülkeye katkı sağlayan insanların olduğu yerlere saldırılar yapıldı. Hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşımız vardı. Bir tanesi Almanya'da defnedildi. Bir tanesi Çorum'da bir tanesi de Ağrı Eleşkirt Tahir beldesinde defnedildi. Gökhan kardeşimizin mezarını ziyaret ettik. Şu anda da Tahir Orta Okulumuza geldik. Neden buradayız? Bu okulumuz şirin bir okulumuz ve güzel bir kütüphane yapmak istedik. İsmini de Gökhan Gültekin Kütüphanesi koyduk. YTB olarak da Gökhan'ın adını burada yaşatmak istiyoruz. Öğrencilerimiz burada. Onlarda inşallah Gökhan abilerinin ismini unutmayacaklar. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının vermiş olduğu mücadeleyi de görmüş olacaklar" diye konuştu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kütüphane kurulumuna katkı sağlayan Yurt Dışı Türkler Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren ve beraberindekilere teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi Heumarkt ve Kurt- Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Yaşları 21 ile 44 arasındaki 9 kişiyi öldüren Tobias Rathjen (43), saldırının ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi Gabrielle Rathjen'i ve daha sonra kendisini öldürdü. Saldırıda Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz adlı Türk vatandaşları ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Rumen) ve Said Nasser El Hashemi (Afgan) hayatını kaybetti.