Son dakika: Almanya, Rusya'nın doğal gaz sevkiyatını azaltmasını ekonomik saldırı olarak görüyor

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın teknik sorunlar gerekçesiyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesinti yapmasını "ekonomik saldırı" olarak değerlendirdi.

Habeck, Alman Sanayi Günü kapsamında düzenlenen toplantıda, Rus enerji şirketi Gazprom'un teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesintiye gitmesine tepki gösterdi.

Habeck, "Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden gaz tedarikinin azaltılması bize yönelik bir saldırı, bize ekonomik bir saldırıdır." ifadesini kullanarak, bu kesintinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa gaz piyasasında "kaos" oluşturma planının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Habeck, "Bu yeni bir boyut….Bu stratejinin başarılı olmasına izin verilemez." dedi.

Rusya, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını gittikçe azaltıyor

Gazprom, 15 Haziran'da ise Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğine işaret ederek Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının düşeceği uyarısında bulunmuştu.

Gazprom, Kuzey Akım boru hattına gaz tedarikinin, 16 Haziran itibarıyla günlük 67 milyon metreküpe kadar sağlanabileceğini bildirmişti.

Kuzey Akım boru hattında gaz tedarikinin azalmasının etkisiyle Hollanda, Almanya ve Avusturya, gaz depolama tesislerini doldurma hedefiyle gaz tüketimini azaltmak için kömür santrallerinin yeniden devreye alınacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı şu anda yüzde 58 seviyesinde bulunurken, Alman hükümeti Kasım 2022'ye kadar bu oranı yüzde 90'a ulaştırmayı hedefliyor.

Almanya, Rusya'dan gaz arzının hemen durdurulmasına karşı çıkıyor

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrol ve doğal gazına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülüyor. Almanya, Ukrayna'daki savaş öncesi ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyordu. Almanya, son zamanlarda bu oranı yüzde 35'e düşürdü.

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten Alman hükümeti, Rus gazından tamamen bağımsız olmak için zaman gerektiğini belirtiyor. Hükümet, Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarını desteklemesine karşın Rusya'dan gaz arzının hemen durdurulmasına karşı çıkıyor.

Almanya, Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı nedeniyle geçmişte Washington yönetimi tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Alman Sanayi Federasyonu, yaptığı açıklamada, Rusya'dan gelen doğal gazın kesilmesi halinde ekonomide kaçınılmaz bir "resesyon" olacağı uyarısında bulundu.