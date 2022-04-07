Son Dakika | Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

07.04.2022 13:50
Son Dakika | Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde cep telefonu ve telefon aksesuarı satışı yapılan bir iş yerinde, yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, teknik ve fiziki takip sonucu 4 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 5 sim kart, 6 hafıza kartı, tabanca ve pompalı tüfek ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 48 bin 400 lira ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika | Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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Hisarcık, Antalya, Alanya, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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