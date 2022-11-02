Antalya, 4.7 şiddetindeki depremle sarsıldı! Valilikten açıklama geldi - Son Dakika
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Antalya, 4.7 şiddetindeki depremle sarsıldı! Valilikten açıklama geldi

02.11.2022 21:33

Antalya'nın Kumluca ilçesinin 68 kilometre açıklarında 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Valiliğimiz, AFAD ve 112 Ekiplerimize intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

Akdeniz'de Antalya'nın Kumlıca ilçesinin 68,33 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20:41'de gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Antalya'da 4.7 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi

İLK BELİRLEMELERE GÖRE HASARA NEDEN OLMADI

Yeryüzü tabakasının 22.35 km altında gerçekleşen depremi Kandilli Rasathanesi ise 4.6 olarak ölçtü. Deprem Antalya'da hafif hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara neden olmadı.
Antalya'da 4.7 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi

ANTALYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Korkutan depremle ilgili Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Saat 20.41'de Kumluca açıklarında 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar Valiliğimiz, AFAD ve 112 Ekiplerimize intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Kumluca İlçemize ve Antalya'mıza geçmiş olsun" dedi.

Antalya'da 4.7 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi

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